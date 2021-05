ASC Duisburg verliert das erste Duell um die Bronzemedaille

Djordje Tanaskovic überragte in der Offensive, doch auch seine acht Tore reichten nicht zum Sieg.

Duisburg. Die Amateure zeigen in Potsdam eine schwache Abwehrleistung. Nun müssen sie am Samstagabend auf jeden Fall gewinnen, um Spiel drei zu erzwingen.

Die Wasserballer des ASC Duisburg haben die erste Schlacht um Bronze verloren. Zum Auftakt der Best-of-three-Serie unterlag die Mannschaft von Paul Schüler am Mittwochabend mit 14:16 (2:3, 3:5, 4:5, 5:3) beim OSC Potsdam und muss damit nun am kommenden Samstag im eigenen Freibad gewinnen, um ein drittes Spiel am Sonntag zu erzwingen.

Der ASCD, der beruflich bedingt auf seinen Centerspieler Dennis Eidner verzichten musste, brachte sich in der Schwimmhalle am Luftschiffhafen selbst um den allemal möglichen Lohn. Drei desaströse Minuten sorgten dafür, dass die Amateure nach dem 2:2 mit 2:7 (11.) ins Hintertreffen gerieten. Danach starteten sie eine sehenswerte Aufholjagd.

Der überragende, insgesamt acht Mal erfolgreiche Djordje Tanaskovic (7:8) und Lazar Kilibarda (9:10) stellten im dritten Viertel den Anschluss wieder her. Zur Wende langte es nicht, weil die Abwehrleistung über weite Strecken arg zu wünschen übrig ließ, was vor allem Potsdams Nationalspieler Lukas Küppers (6 Tore) und Reiko Zech (3 Tore) konsequent zu nutzen wussten. Entschieden war die Partie, als Konstantin Hüppe vier Minuten vor dem Ende zum 11:16 traf.

ASCD: Popovic – Poll, Manolakis (1), Raptakis, Reibel (1), Grohs (1), Illinger, Gansen (1), Rompf, Tanaskovic (8), Gergelyfi, Bakulo, Kilibarda (2). (kök)

