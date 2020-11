Duisburg. Die Duisburger Wasserball-Bundesligisten halten sich derzeit mit Joggen und individuellem Krafttraining über Wasser. Kein Ende in Sicht.

Aus seiner derzeitigen Gemütslage macht Paul Schüler kein Geheimnis. Und selbst wenn er wollte, dem Trainer des Wasserball-Bundesligisten ASC Duisburg ist deutlich anzuhören, wie es ihm gerade geht. „Es ist nicht die beste Zeit, um ins Trainerbusiness einzusteigen“, sagt Schüler mit einem bitteren Lachen. Doch dann wird der ehemalige Wasserball-Nationalspieler ernst und sagt: „Lange Zeit war ich frustriert. Jetzt weiß ich irgendwie gar nicht, wie ich mich fühle. Es ist einfach nur ernüchternd.“

Mit dem zweiten Lockdown sitzen auch die Duisburger Bundesligisten ASCD und Duisburger SV 98 wieder auf dem Trockenen. Dabei hätte die Saison jetzt beginnen sollen. Das Schwimmstadion bleibt verriegelt, daran ändert auch der Status als Leistungssportler nichts. Ausnahmen gibt es lediglich für die sogenannten Kaderathleten, die am Olympiastützpunkt unter DOSB-Trainer Paul Schüler noch ins Wasser dürfen. Doch die Anzahl derer, die davon profitieren, ist überschaubar. Die beiden deutschen Nationalspieler Dennis Eidner und Ben Reibel sind Kandidaten. Doch Eidner hat im Sommer die Ausbildung bei der Feuerwehr begonnen und ist entsprechend beruflich stark eingebunden. Reibel laboriert weiterhin an einer langwierigen Verletzung. Bleiben noch die Perspektivspieler Mark Gansen, Maximilian Rompf und Constantin Poll sowie Karl Mancini, Tobias Kammermeier (beide Bayer Uerdingen) und Sead Alagic (Rote Erde Hamm).

Spieler können nur joggen

Schüler weiß, dass die Situation für einen Großteil seines Teams noch unbefriedigender ist. „Ich kann viermal in der Woche mit den Kaderathleten trainieren. Die Jungs können ja außer Joggen nichts machen.“ Auch Trainerkollege Christian Vollmert vom DSV 98 weiß, was den Athleten abgeht. „Unsere Kernkompetenz, das Wasser, fehlt.“ Vollmert hält seine Spieler dazu an, zweimal wöchentlich laufen zu gehen. „Außerdem sollen sie, soweit möglich, zuhause Krafttraining machen und zweimal wöchentlich Dehnübungen. Wir müssen versuchen, uns irgendwie über Wasser zu halten.“ Dem Nachwuchs soll dabei ein Cyber-Training helfen, dass die 98er unter der Regie von Niels Poth und Alexandros Chatziliadis auf dem wiederbelebten YouTube-Kanal des Klubs anbieten.

Dass dem Vernehmen nach an anderen Wasserball-Standorten in der Republik durchaus im Rahmen der aktuellen Auflagen weiter trainiert wird, beobachtet Paul Schüler indes mit gemischten Gefühlen: „Von einer Chancengleichheit kann ja schon ewig nicht mehr die Rede sein. Mit der Situation müssen wir aber umgehen. Aber es ist auch faszinierend, wie sehr man lernt, sich anzupassen. Im Frühjahr haben ich noch für alle Eventualitäten geplant, zwei, drei unterschiedliche Trainingspläne erstellt. Mittlerweile bereite ich mich fast nur noch auf das Worst-Case-Szenario vor. Das ist zuletzt nämlich meistens so eingetreten.“

Vollmert rechnet mit langer Pause

Auch Christian Vollmert glaubt nicht, dass sich in Kürze etwas an der sportlichen Situation ändern wird. Er rechnet sogar mit einer erneuten langen Wettkampfpause. „Ich denke, dass wir, je nachdem wie sich die Infektionszahlen entwickeln, frühestens im Januar, Februar wieder unter Auflagen trainieren können. Man muss das alles abwarten. Ich befürchte aber, dass wir womöglich erst im Mai, Juni wieder spielen können. Und vorher müssen wir sechs bis acht Wochen trainiert haben, um in Wettkampfform zu kommen.“