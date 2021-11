ASC Duisburg trauert um Wasserball-Legende Hermann Haverkamp

Duisburg. Der gebürtige Duisburger Hermann Haverkamp verstarb im Alter von 79 Jahren. Mit dem ASCD gewann er vier Meistertitel im Wasserball.

Der ASC Duisburg, Aegir Uerdingen und der SV Bayer Uerdingen 08 trauern um den ehemaligen Wasserball-Rekordnationalspieler Hermann Haverkamp, der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstarb. Haverkamp bestritt zwischen 1960 und 1973 197 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Hermann Haverkamp gehörte der Wasserball-Mannschaft des ASC Duisburg an, die in den 60er-Jahren – 1963, 1965, 1967 und 1968 – unter Trainer Fritz Matthiä viermal die Deutsche Meisterschaft gewann. Nach seiner Zeit beim ASCD wechselte Haverkamp über den Rhein nach Krefeld, wo er sich Aegir Uerdingen anschloss. Mit Aegir wurde er Vizemeister. „Mit Hermann begann Anfang der 70er-Jahre die sportlich erfolgreichste Zeit unseres Vereins. Tausende Zuschauer verfolgten in dieser Zeit die dramatischen Spiele gegen Mannschaften in ganz Deutschland“, heißt es in einem Nachruf von Aegir Uerdingen.

1968 und 1972 nahm Hermann Haverkamp an den Olympischen Spielen in Mexiko und München teil. In Mexiko belegte die deutsche Mannschaft Platz zehn. Vier Jahre später verpasste das Team in München knapp die Bronzemedaille und wurde Vierter. Seine Jacke von den Olympischen Spielen hängt seit vielen Jahren im Deutschen Sportmuseum in Köln.

Haverkamp schwamm Europarekord

Auch als Schwimmer sorgte der gebürtige Duisburger für Furore. Mit der deutschen Staffel schwamm er 1962 in Moskau einen Europarekord über viermal 100 Meter Freistil. Hermann Haverkamp war im Jahr 1962 auch am legendären „Gigantenduell“ in Chicago mit von der Partie. Das Team des Deutschen Schwimmverbandes setzte sich damals über viermal 200 Meter Freistil gegen die damaligen Schwimmsport-Großmächte Großmächte USA, Japan und Australien durch.

In seiner späteren Heimatstadt Krefeld blieb Haverkamp dem Wasserball auch über seine aktive Karriere hinaus treu, dies zuletzt als Trainer beim SV Bayer Uerdingen 08. 2009 führte er das Team in seinem letzten Jahr als Coach auf Rang drei in der Bundesliga. Für Bayer war das bislang der letzte Medaillengewinn im deutschen Wasserball.

Hermann Haverkamp war mit der ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin Wiltrud Urselmann verheiratet.

