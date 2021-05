ASC Duisburg stolpert gegen den OSC Potsdam

Duisburg. Der Kampf um Bronze begann für den ASC Duisburg mit einem Rückschlag. Der Duisburger SV 98 erreicht die Relegation

Für die Wasserballer des ASC Duisburg hat der lange Kampf um Bronze mit einem Rückschlag begonnen. Beim Hinspiel-Turnier der vier besten deutschen Mannschaften in Berlin-Schöneberg blieben die Schützlinge von Paul Schüler ohne Erfolg.

Zum Auftakt unterlagen sie am Samstag dem amtierenden Meister Waspo 98 Hannover, der sich unlängst für das Finalturnier der Champions League qualifizieren konnte, mit 10:21 (2:5, 1:4, 4:7, 3:5). Abends folgte dann ein 6:16 (2:6, 2:5, 2:4, 0:1) gegen den Rekordmeister Spandau 04 Berlin. „Wir hatten brutale Probleme, die Konter zu unterbinden. Und das nutzen Mannschaften von diesem Format dann natürlich gnadenlos aus“, so Schüler, der aber auch Gutes sah: „Wenn wir in die Positionsabwehr gekommen sind, haben wir wenig zugelassen.“

Deutlich mehr ärgerte den früheren Nationalspieler die Niederlage im abschließenden Duell mit dem OSC Potsdam. Ohne Not zog der ASCD gegen den Mitbewerber um Platz drei am Sonntag mit 11:12 (4:3, 5:3, 0:5, 2:1) den Kürzeren.

ASC Duisburg zwölf Minuten ohne Tor

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gaben die Amateure den Takt vor und verdienten sich die Drei-Tore-Führung zur Halbzeit redlich. „Wir hatten alles im Griff und hatten dann einen totalen Aussetzer“, ärgerte sich Schüler über das katastrophale dritte Viertel und insgesamt zwölf torlose Minuten. Nach dem 9:12 stellten Ben Reibel und Dorde Tanaskovic den Anschluss wieder her. Die letzten beiden Duisburger Angriffe verpufften dann aber. „Die Niederlage ist ärgerlich“, so Schüler: „Aber im Prinzip ist nichts passiert. Dass wir besser als Potsdam sein können, haben wir über drei Viertel gezeigt.“

Das Rückspiel-Turnier geht am nächsten Wochenende in Hannover über die Bühne. Danach stehen die Paarungen für die Halbfinals und das Heimrecht für die Finalserien um die Meisterschaft und um Bronze fest.

ASCD: Popovic – Eidner (4), Manolakis (2), Covaci (2), Reibel (3), Grohs, Illinger (1), Gansen (4), Poll, Kilibarda (3), Tanaskovic (8), Gergelyfi, Bakulo, Raptakis.

In der nächsten Saison könnte es wieder ein Duisburger Duell in der Pro A geben. Der DSV 98 verteidigte beim zweiten Turnier der Vorrunde D den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die Relegation. Am 8. und 15. Mai fordert der Altmeister dort den SV Ludwigsburg heraus.

Im Badezentrum Krefeld-Bockum bestätigte das Team von Christian Vollmert den starken Eindruck, den es beim Hinspiel-Turnier in Hamburg hinterlassen hatte. Am Samstag erreichten die Wedauer ihre Ziele in schmaler Besetzung. Ohne Dzenis Smajic, Niclas Becker, Florian Gromann und Tom Graue konnten sie die SV Krefeld 72, die in beiden Turnieren ohne Verlustpunkt blieb, lange ärgern. Die in dieser Partie mit nur acht Feldspielern angetretenen Gäste führten zur Halbzeit mit 6:3. Dann schwanden die Kräfte, sodass an der 6:11 (3:2, 3:1, 0:3, 0:5)-Niederlage kein Weg vorbei führte.

Gegen den SV Poseidon Hamburg sorgte der DSV früh für klare Verhältnisse. Mit dem 6:1 (12.) war die Partie bereits vorentschieden. Am Ende leuchtete ein 13:8 (3:1, 5:1, 3:4, 2:2) auf der Anzeigetafel. „Ich muss meiner Mannschaft ein dickes Kompliment aussprechen. Trotz unserer dünnen Personaldecke war der Sieg nie gefährdet“, zeigte sich Vollmert angetan.

Center Ulf Ranta überragte beim Duisburger SV 98

Im abschließenden Duell mit dem SV Weiden hätten sich die 98er sogar eine Niederlage erlauben können. Doch angeführt von ihrem überragenden Center Ulf Ranta, der sechs Mal traf und etliche Hinausstellungen herausholte, mobilisierten die Blau-Weißen die letzten Körner und behielten nach dem 9:9 (24.) noch mit 15:12 (2:3, 5:2, 3:4, 5:3) die Oberhand. „Ich bin restlos begeistert vom Auftreten meiner Mannschaft. Nach den schwierigen Trainingsbedingungen der letzten Monate hätte ich nicht gedacht, dass wir so starke Leistungen abrufen können“, jubelte Vollmert.

DSV 98: Hans, Golla – Becker (4), Schüring (4), Basso (4), Gromann (1), Schöpp (1), Schmalor (2), Schmidt (6), Ranta (11), Dostlebe (1), Chatziliadis

