Wasserball ASC Duisburg steht in der Endrunde des Pokals

Duisburg. Mit einem 21:7-Kantersieg hat der ASC Duisburg die Endrunde um den Wasserball-Pokal in Berlin erreicht.

Die Wasserballer des ASC Duisburg verbringen das kommende Wochenende in Berlin. Im Viertelfinale des DSV-Pokals wurden die Amateure ihrer Favoritenstellung souverän gerecht und lösten durch das 21:7 (3:2, 4:3, 8:1, 6:1) bei der SV Krefeld 72 ihre Fahrkarte zur Endrunde, die am Samstag und Sonntag in der Hauptstadt ausgetragen wird.

Neben dem ASCD haben sich der amtierende Meister Waspo 98 Hannover, Titelverteidiger Spandau 04 Berlin und der SV Ludwigsburg, Fünfter der vergangenen Bundesliga-Saison, für die Titellese qualifiziert. Für die Duisburger, die im Halbfinale am Samstag (18 Uhr) gegen Hannover antreten müssen, ist Bronze das Ziel.

Zwei Wechsel

Im Vergleich zum Euro Cup nahm ASCD-Trainer Paul Schüler im Badezentrum Bockum zwei Wechsel vor. Jan Bakulo und Jugend-Nationalspieler Maximilian Rompf bekamen nach der kräftezehrenden Europokal-Teilnahme eine Pause verordnet, um ihre Wehwehchen auszukurieren. Dafür rückten Neuzugang Lukas Küppers und der junge Finn Plogmann ins Team.

Zweimal brachte Bastian Schmellenkamp, der bis 2020 für den ASCD die Kappe schnürte, die Krefelder in Führung. Dann nahm die Partie ihren im Vorfeld erwarteten Verlauf. Bis zur Halbzeit blieb die SVK, die in der leistungsschwächeren B-Gruppe der Bundesliga zuletzt Zweite wurde, auf Schlagdistanz. Dann zog der ASCD auf und davon.

Konsequent ab dem dritten Viertel

„Ab dem dritten Viertel sind wir sowohl im Angriff als auch in der Abwehr konsequent zu Werke gegangen“, lobte Schüler seine Schützlinge, die die Konzentration bis zum Ende hochhielten und die ansprechende Frühform, die sie im Euro Cup zeigten, nun auch gegen einen Kontrahenten mit weniger Format bestätigten. Krefelds Anton Laug handelte sich Mitte des dritten Viertels einen Ausschluss mit Ersatz ein, für den früheren Duisburger Paul Huber sowie die Amateure Lukas Küppers und Mark Gansen war das Spiel nach drei persönlichen Fehlern ebenfalls vorzeitig beendet. (kök)

ASCD: Illinger, Kilibarda, Schwark, Tanaskovic (je 3), Eidner, Gansen, Gergelyfi, Küppers (je 2), Dolff.