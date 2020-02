ASC Duisburg schlägt mit zwei Siegen richtige Richtung ein

Der ASC Duisburg hat am wegweisenden Doppelspieltag die richtige Richtung eingeschlagen. Die Amateure siegten in der Pro A der Deutschen Wasserball-Liga bei den White Sharks Hannover und schalteten im Pokal-Viertelfinale den SV Ludwigsburg aus. In der Pro B ging der DSV 98 in Hamburg leer aus.

White Sharks Hannover –

ASC Duisburg9:11

Viertel: 4:1, 1:4, 1:3, 3:3

Tore: Bakulo, Eidner, Tanaskovic (je 3), Gansen, Schimanski.

In der Anfangsphase war dem ASCD die Verunsicherung nach der Heimniederlage gegen Esslingen anzumerken. Nach dem 1:4 fanden die Gäste aber in die Spur und drehten die Partie zügig zum 5:4 (13.). „Danach haben wir das Spiel kontrolliert und vor allem in der Verteidigung einen guten Job gemacht“, so Trainer Paul Schüler. Angeführt von Djordje Tanaskovic, der zum Spieler des Tages gewählt wurde, gingen die Amateure Mitte des dritten Viertels mit 8:5 in Führung. Hannover verkürzte noch einmal auf 9:8 (30.), ehe Gilbert Schimanski und Tanaskovic für die Entscheidung sorgten. Durch den Sieg verteidigte der ASCD den vierten Platz und wahrte die Chance, den OSC Potsdam noch vom dritten Rang zu verdrängen.

ASC Duisburg –

SV Ludwigsburg15:10

Viertel: 0:1, 5:3, 4:4, 6:2

Tore: Eidner, Manolakis (je 4), Bakulo, Tanaskovic (je 2), Gansen, Rompf.

„Wir hätten 20 Tore werfen müssen. Aber gewonnen ist gewonnen“, meinte Paul Schüler nach einem intensiven Pokalfight. Über drei Viertel hielten die Ludwigsburger, die zwar ohne Weltstar Sandro Sukno, dafür aber mit dem 51-jährigen Dieter Gscheidle antraten, die Partie offen. Im Schlussabschnitt zog der ASCD binnen vier Minuten auf 14:8 (28.) davon. Auf die Schiedsrichter war Schüler gar nicht gut zu sprechen: „Sie hatten kategorisch keine klare Linie.“ Vor allem der Ausschluss mit Ersatz, mit dem Dennis Eidner kurz vor Schluss belegt wurde, ärgerte Schüler.

Für die Endrunde am 4. und 5. April haben sich außerdem Spandau 04 Berlin, Waspo Hannover und der OSC Potsdam qualifiziert. Der ASCD wird sich wohl um die Austragung bewerben.

SV Poseidon Hamburg –

Duisburger SV 9819:13

Viertel: 7:5, 6:3, 2:3, 4:3

Tore: Schüring (4), Boffen (3), von Anholt, Theis (je 2), Ranta, Sensen.



Die 98er ereilte in Wilhelmsburg das gleiche Schicksal wie zuvor Uerdingen, Würzburg und Köln; sie hatten deutlich das Nachsehen. Zunächst lieferten sich die Gäste mit dem Tabellenzweiten einen offenen Schlagabtausch. Ulf Ranta handelte sich zu Beginn des zweiten Viertels einen Ausschluss mit Ersatz ein. Angeführt von Ex-Nationalspieler Hannes Glaser setzte sich Hamburg auf 10:5 (13.) ab und ließ den DSV danach nicht mehr am Punktgewinn schnuppern.