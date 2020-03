Am Freitagabend zog auch der ASC Duisburg die Reißleine. Der Klub folgte dem Vorbild des Deutschen Schwimm-Verbandes und des SV NRW und stellte den Trainingsbetrieb ein. Somit sitzen alle Wasserballer und Schwimmer ab sofort auf dem Trockenen. Bis zum Ende der Osterferien soll das so bleiben.

Damit wird auch das Pokal-Final-Four nicht stattfinden. „Am Dienstag trifft sich der geschäftsführende Vorstand und dann werden wir die Maßnahmen auch ganz offiziell beschließen. Die Pokal-Endrunde werden wir aber auf jeden Fall nicht ausrichten“, sagt Axel Garnatz, der 1. Vorsitzende der Amateure. Am 3. und 4. April sollten die qualifizierten Frauen- und Männer-Teams im Schwimmstadion um den Pokalsieg kämpfen. Die Wasserfreunde Spandau, Waspo 98 Hannover – beide Klubs mit je zwei Teams – Nikar Heidelberg und der SV Bayer Uerdingen (bei den Frauen) sowie der OSC Potsdam und natürlich Gastgeber ASCD müssen nun darauf hoffen, dass die Endrunde zu einem späteren Termin nachgeholt wird.

Pokal-Endrunde im Herbst?

„Ich werde vorschlagen, dass wir das Turnier im Herbst ausrichten. Das können wir natürlich nicht entscheiden, da muss der DSV mitspielen. Aber wir werden das am Dienstag besprechen“, sagt Garnatz, der in Kürze das Gespräch mit dem Verband suchen will. Anbieten könnte sich der normalerweise für den Supercup – das Spiel zwischen Meister und Pokalsieger – vorgesehene Termin.

Der ASCD hatte erst Anfang des Monats die Ausrichtung des Final Four übernommen, trotzdem sind schon erhebliche Kosten entstanden. „Wir haben Plakate gedruckt, Akkreditierungen und so weiter. In die Organisation ist also schon etwas Geld geflossen. Viel schlimmer ist die Situation allerdings für unseren Klubwirt. Ihm hätten wir den Umsatz in den Tagen gerne zukommen lassen“, so Garnatz.

Die für den 27. März geplante Jahreshauptversammlung des ASCD fällt aus und wird nachgeholt.