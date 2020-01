ASC Duisburg darf Esslingen nicht unterschätzen

Paul Schüler hatte auch in der Spielpause der Deutschen Wasserball-Liga (Pro A) alle Hände voll zu tun. Am 18. Dezember kam Töchterchen Antonia zur Welt. „Sie ist wunderbar, aber mit zwei Kindern sind die Nächte natürlich gestückelt und man hat viel zu tun“, sagt der glückliche Zweifach-Vater mit einem Lachen. Mit dem regulären Trainingspensum und dem Start des Ligaalltags hat der Trainer des ASC Duisburg nun noch mehr zu tun. Vier Spiele – inklusive Pokalspiel gegen den SV Ludwigsburg – stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm, ehe dann wegen der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf das Olympiaqualifikationsturnier in Rotterdam noch einmal eine fast zweimonatige Pause folgt.

Den Auftakt bildet nun aber erst einmal am Samstag (16 Uhr, Schwimmstadion) das Spiel gegen den SSV Esslingen. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, warnt Schüler auch mit Blick auf das Hinspiel, das die Amateure nur mit Ach und Krach (18.16) gewonnen hatten. Weil die Gäste aus Stuttgart am Beckenrand unlängst einige Veränderungen vornehmen mussten – als Trainer haben Heiko Nossek und Hannes Rothfuß übernommen – ist die anstehende Aufgabe nun noch schwerer ausrechenbar.

„Für mich ist das jetzt erst einmal eine Wundertüte“, sagt der ASCD-Trainer und warnt: „Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns keine unnötigen Punktverluste mehr erlauben dürfen.“ Im Training musste Schüler lange auf Nationalspieler Dennis Eidner – der Koch absolvierte am Anfang der Woche auch noch erfolgreich eine wichtige Prüfung – und Djordje Tanaskovic verzichten. Schüler: „Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht und ich glaube, wir sind richtig gut drauf.“

Richtungsweisende Spiele für den DSV 98

Ihre Hausaufgaben wollen auch die Wasserballer des Duisburger SV 98 in der Pro B machen. Das Team von Christian Vollmert steht mit den Spielen bei Bayer Uerdingen (Samstag 14 Uhr) und Sonntag gegen den SV Würzburg (14.30 Uhr, Schwimmstadion) vor richtungsweisenden Duellen. „Wenn wir diese Spiele gewinnen, dann ist sogar Platz vier wieder in Blickweite“, so Vollmert, der vor allem die Partie in Krefeld als „Knackpunkt“ ausgemacht hat. Gewarnt sind die 98er vor den Routiniers Sven Roeßing, Lazar Kilibarda und dem jungen Patrick Freisem. Vollmert: „Ein flinker, sehr spielintelligenter Spieler und ein guter Typ.“

Erschwert wird die Aufgabe durch den Ausfall von Ulf Ranta (Prüfung) und Erik Wedekind (krank). Gegen Würzburg – da ist Ranta wieder dabei – wollen die Duisburger Wiedergutmachung für das 9:15 im Hinspiel leisten. Vollmert: „Der Stachel sitzt tief.“