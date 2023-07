ASC Duisburg: Bruns geht zurück zu den White Sharks Hannover

Duisburg. Das Wasserball-Bundesliga-Team des ASC Duisburg verliert drei Spieler.

Die Weiterbeschäftigung von fünf Stammspielern konnte der Wasserball-Bundesligist ASC Duisburg schon vor geraumer Zeit bekanntgeben. Torhüter Moritz Schenkel, Center Dennis Eidner, die Nationalspieler Lukas Küppers, Aleks Sekulic sowie der auf dem Sprung ins Nationalteam stehende Sascha Seifert gaben den Amateuren ihre Zusage.

Der bislang einzige Neuzugang ist Tobias Kammermeier. Der 17-jährige Jugend-Nationalspieler aus Rheinhausen kommt vom A-Gruppen-Aufsteiger SV Krefeld 72. Fest steht nun auch, dass zwei Spieler die Mannschaft und ein Spieler den Verein verlassen werden. Maximilian Rompf und Finn Plogmann müssen berufsbedingt kürzertreten und werden künftig für die Zweitliga-Reserve die Kappe schnüren. Florian Bruns, 17-jähriger Center und Mitglied der Jugend-Nationalmannschaft, zieht es nach einer Saison beim ASCD zurück nach Hause zu den White Sharks Hannover.

Damit brauchen die Schwarz-Gelben einen neuen Back-up für Dennis Eidner, der seine Karriere in der Nationalmannschaft zwar schon vor längerer Zeit beendet hat, aber noch immer zu den Besten der deutschen Center-Zunft zählt. Die neue Bundesliga-Saison beginnt im Oktober. Als Dritter der vergangenen Saison tritt der ASCD zudem in der Qualifikation zur Champions League an. (kök)

