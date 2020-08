Antonaci bringt eine Menge Erfahrung zum VfB Homberg mit

Duisburg. Der Duisburger Regionalligist präsentiert seinen nächsten Neuzugang. Im Südwesten hat er schon für einige namhafte Vereine gekickt.

Die Nummer 20 ist da: Der Kader des Fußball-Regionalligisten VfB Homberg für die neue Saison nimmt weiter Gestalt an. Mit Ricardo Antonaci hat der Tabellenletzte der vergangenen Abbruchspielzeit ein gehöriges Maß an Erfahrung dazuverpflichtet.

Der 25-Jährige, in Worms geboren, bringt es auf satte 136 Einsätze in der Regionalliga Südwest für Wormatia Worms, die TuS Koblenz und zuletzt den FC Gießen; bei allen Klubs war der rechte Verteidiger in den vergangenen sechs Jahren Stammkraft. „Das ist für uns ein glücklicher Zufall“, sagt der Sportliche Leiter des VfB, Frank Hildebrandt. Antonacis Berater Roland M. Braun hat nämlich auch die Homberger Kicker Philipp Gutkowski, Ahmad Jafari und Marvin Lorch unter seinen Fittichen, wodurch der Kontakt zustande kam. Zweiter glücklicher Zufall: Die Freundin des Spielers lebt in Düsseldorf, so dass sich eine Wohnungssuche erübrigt.

Die Planungsphase neigt sich damit dem Ende zu. „Drei bis vier Spieler brauchen wir jetzt noch“, sagt Frank Hildebrandt. Dabei sollen nach Möglichkeit erfahrene Akteure geholt werden.

Am Sonntag um 15 Uhr testet der VfB am Rheindeich gegen Landesligist VfB Speldorf.