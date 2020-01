Duisburg. In den höheren Jugendligen rollt wieder der Ball. Der MSV Duisburg spielt in der A-Jugend-Bundesliga am Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Anspruchsvolle Aufgaben für die Duisburger Mannschaften

Die Duisburger Jugendfußballer in den höheren Ligen bekommen es beim Wiederbeginn der Meisterschaft fast ausnahmslos mit harten Brocken zu tun. In der A-Junioren-Bundesliga empfängt der MSV Duisburg am Samstag (11 Uhr, Westender Straße) den Tabellenvierten Bayer Leverkusen. Das Hinspiel verloren die Schützlinge von Engin Vural mit 0:5. „Bayer ist eine Topmannschaft, aber wir wollen unsere Chance nutzen“, so Vural: „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mutig auftritt.“ Die Generalprobe glückte dem MSV, der zurzeit drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat, mit einem 4:0 (1:0) gegen den polnischen Klub Pogon Stettin (Tore: Marcello Romano, Batuhan Bayrak, Julius Benz und Louis Wagner).

In der Niederrheinliga fährt der FSV Duisburg am Sonntag (11 Uhr) als Außenseiter zum Tabellenzweiten DJK Arminia Klosterhardt. „Wir haben Respekt, aber ganz sicher keine Angst“, sagt Trainer Ahmet Tutal: „Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel und wollen mit drei Punkte nach Hause fahren.“ Erschwert wird dieses Vorhaben durch vier Ausfälle. Murat Özkül zog sich beim Pokalsieg in Schönebeck einen Sehnenriss in der Schulter zu, Muhammed Demir ist nach seiner Roten Karte gesperrt. Zudem fallen Gafuru Said (Grippe) und Dimitrios Voulkidis (Adduktoren) aus.

„Leichtes Spiel“ für den VfB Homberg

Der VfB Homberg bestreitet am Sonntag (13.30 Uhr) das „leichteste“ Spiel überhaupt. Die Mannschaft von Michael von Zabiensky, die als Vorletzter überwintert hat, ist beim Spitzenreiter Rot-Weiss Essen zu Gast. „Natürlich sind wir der Außenseiter. Aber wir fahren schon da hin, um etwas mitzunehmen“, sieht von Zabiensky sein Team nicht chancenlos. Mittelfeldspieler Patrick Träger ist nach langer Verletzungspause wieder einsatzbereit.

In der B-Junioren-Niederrheinliga will der MSV Duisburg seine Chance auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga wahren. Dazu müssen die Meidericher am Sonntag (11 Uhr) das Topspiel bei Rot-Weiss Essen für sich entscheiden. Der Spitzenreiter hat aktuell sechs Punkte Vorsprung. „Das fühlt sich fast wie ein Pokalspiel an“, sagt Trainer Marc auf dem Kamp: „Wir müssen gewinnen, um im Rennen zu bleiben.“ Sefa Caprak (Muskelfaserriss) und Hamza Anhari (Kahnbeinbruch) können in Essen nicht auflaufen. „Wir haben die Qualität, um RWE zu schlagen“, so auf dem Kamp.

Hamborn 07 unter Zugzwang

Am anderen Ende der Tabelle hat Hamborn 07 ein wichtiges Auswärtsspiel vor der Brust. Die „Löwen“, die als Vorletzter auf Schlagdistanz zu den Relegationsplätzen liegen, dürfen sich am Sonntag (11 Uhr) beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Kapellen-Erft keine Blöße geben. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen, da führt kein Weg dran vorbei“, sagt Trainer Göksan Arslan, der jedoch mit harter Gegenwehr rechnet: „Kapellen hat einen neuen Trainer und wird alles reinwerfen, um uns zu schlagen.“ Der Einsatz von Mohamad Ali Abou Hamad ist aufgrund einer Bänderdehnung fraglich.

In der C-Junioren-Niederrheinliga bittet Hamborn 07 den FC Kray zum Verfolger-Duell (Samstag, 15 Uhr). Mit einem Sieg würden die „Löwen“, die im Hinspiel mit 1:3 unterlagen, die Essener vom dritten Platz verdrängen.