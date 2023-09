Anmeldung für 41. Rhein-Ruhr-Marathon ab sofort möglich

Am Morgen des 2. Juni 2024 erfolgt der Startschuss für den 41. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg.

Duisburg. Bis zum 31. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt für den 41. Rhein-Ruhr-Marathon, der am 2. Juni 2024 in Duisburg über die Bühne gehen wird.

Auf die Startplätze, fertig, los: Das Rennen um die Startnummern für den 41. Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag, 2. Juni 2024, kann beginnen. Ab sofort sind Meldungen für den Duisburg-Lauf möglich. Unter www.rhein-ruhr-marathon.de geht es direkt an die Startlinie auf der Kruppstraße im Sportpark und zum gefeierten Zieleinlauf in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Der Rhein-Ruhr-Marathon bietet mehr als ein Rennen. Im Programm am 2. Juni 2024 sind: der Klassiker über 42,195 Kilometer, die Inline-Marathon, der Halb-Marathon, die Halbmarathon-Staffel und der Wettbewerb für die Handbiker. Die Startzeiten sind ab 8 Uhr am Morgen.

Einer der drei traditionsreichsten Marathonläufe

Sich den Termin bereits jetzt in den Kalender einzutragen, das lohnt. Frühbucher erhalten Rabatt. Wer bis zum 31. Dezember sein Ticket für den Marathon bucht, ist mit 60 Euro dabei. Beim Halbmarathon sind Kurzentschlossene für 40 Euro am Start. Staffeln über die Halbmarathon-Distanz starten für 110 Euro. Zum neuen Jahr wird’s dann teurer.

Die Ausschreibung mit allen Informationen zur 41. Auflage des Rhein-Ruhr-Marathons, der gemeinsam mit Berlin und Frankfurt zu den traditionsreichsten seiner Art gehört, ist ebenfalls online. Darin zu lesen ist auch, dass in Duisburg das Finisher-Shirt inklusive ist und nicht wie bei anderen Läufen zugekauft werden muss.

Auch analoge Anmeldung möglich

Analoge Anmeldungen zum 41. Rhein-Ruhr-Marathon sind über den gedruckten Flyer ebenfalls möglich. Die Ausschreibung ist in der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Duisburg, Bertaallee 8b, 47055 Duisburg und bei Laufsport Bunert auf dem Sternbuschweg erhältlich.

Der Stadtsportbund Duisburg veranstaltet den Rhein-Ruhr-Marathon in Zusammenarbeit mit dem LC Duisburg. In diesem Jahr nahmen mehr als 5000 Läuferinnen und Läufer an den unterschiedlichen Rennen teil.

Weitere Informationen unter:www.rhein-ruhr-marathon.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg