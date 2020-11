Der Angriffswirbel kam zu spät. In den letzten zehn Minuten der Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt erspielten sich die Fußballerinnen des MSV Duisburg derart viele Chancen, dass diese bei optimaler Nutzung gereicht hätten, um zwei Spiele zu gewinnen. Weil die Kugel aber kein einziges Mal den Weg über die Linie fand, blieb es letztlich beim 3:0 (1:0)-Sieg der Hessinnen – und dabei, dass die weiterhin auf den ersten Dreier der Saison wartenden Zebras auf dem elften Tabellenplatz feststecken.

Duisburg gegen Frankfurt – einst war das ein echter „Classico“ des deutschen Frauenfußballs, um diesen inzwischen vielstrapazierten Begriff zu verwenden. Doch an die Duelle zwischen dem FCR 2001 und dem 1. FFC erinnerte nun beim ersten Aufeinandertreffen zwischen dem MSV und der bisher nur im Männerbereich erstklassigen Eintracht sehr wenig. Dass dazu die Geisterkulisse in der Schauinsland-Reisen-Arena ihren Beitrag leistete – geschenkt. Es war aber auch spielerisch über weite Strecken eine recht sparsame Angelegenheit.

Julia Debitzki (Mitte) saß diesmal zunächst auf der Bank und kam nach einer Stunde für Claire O’Riordan ins Spiel. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dabei war den Duisburgerinnen das Bemühen mal wieder nicht abzusprechen, doch es gab bis in die Schlussphase einfach zu wenige ansprechende Szenen, um auf etwas Zählbares hoffen zu dürfen. Beim Frankfurter Führungstreffer kamen zudem unglückliche Umstände dazu. Meret Günster hatte sich bei einem Grätschversuch verletzt, wurde erst auf dem Platz und dann außerhalb behandelt, ehe klar war, dass sie ausgewechselt werden muss. Ehe sich jedoch Alina Angerer für die Hereinnahme bereit gemacht hatte, nutzte die Eintracht sowohl diese Überzahl als auch – was nach Ansicht von MSV-Coach Thomas Gerstner schwerer wog – ein gegenseitiges Behindern von Geldona Morina und Claire O’Riordan beim Versuch, die Situation zu klären. Letztlich konnte Tanja Pawollek nach einer Ballstafette den Ball ins verlassene Tor schieben (19.).

Meike Kämper hält stark

Verdient war das zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend, denn bis dahin hatte der MSV defensiv nichts zugelassen. Frankfurt erspielte sich danach ein Übergewicht, versäumte es aber zunächst, den Vorsprung auszubauen, was auch an der stark haltenden Meike Kämper lag. Sieben Minuten nach Wiederbeginn war die Kapitänin der Zebras dann aber machtlos, als Geraldine Reuteler 18 Meter vor dem Tor nicht von Claire O’Riordan attackiert wurde und mit einem Schlenzer in den rechten Winkel des MSV-Kastens traf. Jorian Baucom hätte das reparieren können, aber die US-Amerikanerin schoss in der 61. Minute aus zwei Metern Entfernung vier Meter über das Eintracht-Tor. Im Gegenzug sorgte Laura Freigang für die Entscheidung.

Die Schlussphase war ein Mutmacher, weil sie zeigte, dass sich der MSV durchaus Chancen erspielen kann. Allerdings wurden diese durchweg – dreimal von Taylor Kornieck, zweimal von Geldona Morina – nicht genutzt. Thomas Gerstner hatte nachher gemischte Gefühle: „Keine Frage, Frankfurts Sieg ist verdient. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an.“

Bei der Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals am Sonntagabend zog Ex-MSV-Trainerin Inka Grings für die Zebras die Reise zu Titelverteidiger und Meister VfL Wolfsburg. Das dürfte kompliziert werden.

MSV: Kämper – Fürst (70. Halverkamps), O’Riordan (60. Debitzki), Hilbrands, Yekka – Günster (18. Angerer), Morina, Maierhofer (60. Hochstein), Zielinski – Kor­nieck, Baucom.

Tore: 0:1 Pawollek (19.), 0:2 Reuteler (52.), 0:3 Freigang (62.).