Amateure gewinnen Duisburger Prestigeduell

Duisburg. Der ASC Duisburg II setzt sich in der 2. Wasserball-Liga West gegen die Reserve des DSV 98 durch. Viel Prominenz war im Becken dabei.

Eine eindeutige Angelegenheit war das Duisburger Derby in der 2. Wasserball-Liga West. Der ASCD II besiegte den DSV 98 II mit 17:13 (6:2, 4:3, 2:5, 5:3). Dabei sprang reichlich Prominenz ins Becken, etwa die früheren Nationalspieler Tobias Kreuzmann, Julian Real, Paul Schüler und Philipp Kalberg oder der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig Lazar Kilibarda. Zudem kamen zahlreiche Spieler zum Einsatz, die aktuell den Bundesliga-Kadern beider Vereine angehören. Nach dem 2:2 (4.) setzte sich der ASCD bis auf 12:6 (18.) ab. Die 98er verkürzten bis zur letzten Viertelpause auf 12:10, ehe die Routiniers für die Entscheidung zugunsten der Amateure sorgten.

Tore ASCD: Schüler (5), Kilibarda, Kreuzmann (je 3), Real, Simic (je 2), Berger, Happe.

Tore DSV 98: Dostlebe (4), Kalberg (3), Sensen (2), Hermes, Schmidt, Theis, Wedekind.

Im NRW-Pokal musste der DSV 98 II überraschend die Segel streichen. Im Achtelfinale unterlagen die Wedauer in spärlicher Besetzung beim Zweitliga-Schlusslicht SGW Essen mit 9:11 (2:2, 3:3, 3:4, 1:2). Der ASCD II hat das Viertelfinalticket durch ein 14:10 beim SV Lünen bereits gelöst. Der Oberligist SV Rheinhausen tritt am 20. März beim Verbandsliga SG Rote Erde/Swim-Team TuS Hamm an.

Tore: Schmidt (5), Dostlebe, Gromann, Hermes, Sensen.

In der Verbandsliga führt das Titelrennen über den ASCD III. Mit dem 21:9 (4:2, 6:2, 5:2, 6:3) bei Blau-Weiß Bochum III feierten die Amateure im siebten Spiel den sechsten Sieg. Bis zum 6:4 (12.) konnten die Gäste mithalten, dann zog der Spitzenreiter von dannen.

Tore: Kraus (4), Kluge, Plotz, Standke (je 3), Koke, Litters (je 2), Bogatz, Hogrefe, Jürgens, Wünnenberg.

Fünf Duisburger verbrachten das Wochenende in Berlin. Torhüter Chris Lukassen, Jan Daszek, Milan Reimann (alle ASCD) und Maximilian Komfort (DSV 98) nahmen mit der nordrhein-westfälischen U14-Auswahl am Stamm-Pokal, dem nationalen Auswahl- und Sichtungsturnier, teil. Nils Elsenpeter, Co-Trainer der ASCD-Herren und Trainer der U 18 des ASCD, war in der Schöneberger Schwimmhalle als Co-Trainer im Einsatz. Nach Niederlagen gegen den Süden (5:14) und den Osten (7:12) kam die NRW-Auswahl gegen den Norden zu einem 8:8. Jan Daszek traf insgesamt fünf Mal.

