Am Bruchweg lockt für den MSV Duisburg das Viertelfinale

Duisburg. Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ist ausgelost. Der MSV Duisburg steht vor einer lösbaren Aufgabe und konnte damit für ein Novum sorgen.

1. FSV Mainz 05 gegen den MSV Duisburg im Bruchwegstadion – das gab’s doch gerade erst. Was bei den Männern aber unlängst als Freundschaftskick aus Anlass des Abbruchs der dortigen Südtribüne auf dem Plan stand, wird bei den Frauen demnächst ein Pflichtspiel sein. Die Zebras müssen im Achtelfinale des DFB-Pokals, das für den 25. und 26. November vorgesehen ist, beim Regionalligisten aus Rheinhessen antreten.

Nun wäre es – gerade nach dem 0:9 zum Bundesligastart in Hoffenheim – sicher etwas vermessen, dem MSV hier ein leichtes Weiterkommen zu prophezeien. Klar ist aber auch: Von der Konstellation her war die Chance noch nie so groß, erstmals seit dem Wechsel des Spielrechts vom FCR 2001 im Jahr 2014 das Viertelfinale des Pokals zu erreichen. Der FSV, der seinerseits in diesem Sommer die Mannschaften des im Frauenbereich zuvor etablierten TSV Schott Mainz übernommen hat, gilt zwar sicherlich als ambitioniert, hat sich aber personell nicht spektakulär verstärkt und setzt auf ein junges Team, in dem Nadine Anstatt (acht Bundesligaspiele für den 1. FFC Frankfurt, rund 100 Zweitligaeinsätze) die meiste Erfahrung einbringt. In den beiden ersten Runden siegten die Mainzerinnen mit 1:0 beim 1. FFV Erfurt und mit 3:0 gegen den TSV Jahn Calden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg