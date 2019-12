Als der EVD mitmachte, war das Spiel entschieden

Didi Hegen versuchte das Positive herauszustellen. „Nach 30 Minuten haben die Jungs Moral bewiesen“, sagte der Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg. Allerdings hilft das den Füchsen wenig. Weil nämlich die knapp 30 Minuten zuvor so ungeheuer schlecht gespielt wurden, brachten sich die Gastgeber schon früh um alle Chancen, auch nur in der Nähe der Tilburg Trappers zu bleiben. Der EVD verlor am Samstagabend gegen die Niederländer mit 4:7 (0:3, 2:2, 2:2).

Das Spitzenteam aus dem Nachbarland zeigte den Hausherren deutlich auf, dass sie ihre defensiven Probleme derzeit einfach nicht in den Griff bekommen. Obwohl der erste Torschuss nach 16 Sekunden von Duisburgs Matt Abercrombie abgegeben worden war, traf Danny Stempher schon nach 37 Sekunden zum 1:0 für die Nordbrabanter; nach 70 Sekunden stand es gar 2:0, weil Bartek Bison auf 2:0 erhöht hatte. Innerhalb kürzester Zeit spazierte Tilburg zweimal durch die Duisburger Defensive. Die Füchse standen viel zu oft nicht einmal in der Nähe ihrer Gegner. Die Trappers wirkten gedanklich schneller und hatten auch offensiv ausreichend Ideen, um den EVD immer wieder in Bedrängnis zu bringen. Das sah auf der anderen Seite ganz anders aus. So erhöhte Tilburg durch Stempher in der elften Minute schon auf 3:0, als Duisburg gerade eine doppelte Unterzahl überstanden hatte, aber noch weiter mit vier gegen fünf Spielern agieren musste.

Im zweiten Drittel schien sich ein Debakel anzudeuten. So erhöhten Jonne de Bonth (23.) und Stempher zum Dritten (28.) auf 5:0 für die Gäste, was die zahlreich mitgereisten Anhänger der Trappers feiern ließ, während die EVD-Fans – zurecht – ihren Unmut kundtaten. Bis hierher war von Struktur im Duisburger Spiel aber auch gar nichts zu sehen. So war abermals die persönliche Qualität von Comebacker Markus Schmidt gefragt, der in Überzahl sein Team auf die Anzeigetafel schoss (1:5; 30.) und später auch für das 4:5 von Tim-Lucca Krüger verantwortlich war, der Schmidts Schuss abfälschte (43.). Ricco Ratajczyk (39.) und Sam Verelst (42., aufgelegt von Ratajczyk) waren ebenfalls an der Aufholjagd beteiligt. Nun standen auch die Duisburger Fans wie eine Wand hinter ihrem Team, mehr gelang aber nicht mehr. Zum einen, weil die Fünf-Tore-Hypothek der struktur- und ideenlosen Phase zu schwer wog, und zum anderen, weil die Füchse zu viele Strafen kassierten. So gab es kein Happyend. Stempher erzielte mit seinem vierten Tor das 6:4 für Tilburg (49.); Max Hermens legte ein Empty-Net-Goal nach (60.).

„Wir hatten heute zahlreiche Ausfälle, sind damit aber besser als erwartet zurechtgekommen“, sagte Trappers-Trainer Bo Subr. „Das zweite Drittel war dann ausgeglichen, ehe wir viel zu nachlässig geworden sind. Aber nach unserer Auszeit lief es wieder. Gerade die jungen Spieler, die eingesprungen sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht.“ Hegen freute sich über die Moral seines Teams. Zu mehr Freude gab es dann aber auch keinen Anlass.

Tore: 0:1 (0:37) Stempher (Mitch Bruijsten), 0:2 (1:10) Bison (Bastings, van Gorp), 0:3 (10:38) Stempher (Hofland, Mitch Bruijsten/5-4), 0:4 (22:48) de Bonth (Kevin Bruijsten), 0:5 (27:50) Stempher (Bison, van Gorp), 1:5 (29:02) Schmidt (Abercrombie, Krämer/5-4), 2:5 (38:34) Ratajczyk (Cespiva, Verelst), 3:5 (41:19) Verelst (Ratajczyk, Slanina), 4:5 (42:54) Krüger (Schmidt, Krämer), 4:6 (48:29) Stempher (van Oorschot, Mitch Bruijsten), 4:7 (59:21) Hermens (Kevin Bruijsten/4-6, ENG). Strafen: Duisburg 12 + 10 (Krämer), Tilburg 10. Zuschauer: 1381.