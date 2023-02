Alexandra Popp freut sich auf die Rückkehr nach Duisburg

Alexandra Popp präsentiert sich gut gelaunt im Trainingslager des Nationalteams in Marbella. Am Dienstag steht in Duisburg das Länderspiel gegen Schweden an.

Duisburg. Die Wolfsburgerin schaffte als FCR-Spielerin den Sprung in die Nationalmannschaft. Am Dienstag trifft Deutschland in Duisburg auf Schweden.

Der Deutsche Fußball-Bund hat auf seiner Internetseite eine Bilderstrecke von der Anreise der Frauennationalmannschaft ins Trainingslager ins spanische Marbella veröffentlicht. Ena Mahmutovic ist auch vertreten. Die Torhüterin des Bundesligisten MSV Duisburg hebt im Flugzeug etwas schüchtern die Finger zum Siegeszeichen.

Die 19-Jährige steht zum ersten Mal im Aufgebot der Frauennationalmannschaft. Die Duisburger Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg arbeitet derzeit mit ihrem Team unter der spanischen Sonne. Am Dienstag, 21. Februar, 18.15 Uhr, steigt dann in der Schauinslandreisen-Arena das Länderspiel gegen Schweden.

Martina Voss-Tecklenburg hatte sich für die Vergabe eines Frauenländerspiels an ihre Heimatstadt mit Erfolg stark gemacht. Die 55-Jährige freut sich auf das Match an der Wedau. Und auch für die gebürtige Duisburgerin Ena Mahmutovic wird das Spiel mit viel Gänsehaut verbunden sein – selbst dann, wenn sie nicht zum Einsatz kommen sollte.

Test gegen die Ex-Duisburgerin O’Riordan

Mit einem Einsatz von Alexandra Popp dürfte hingegen fest zu rechnen sein. Die Stürmerin des Meisters VfL Wolfsburg spielte von 2008 bis 2012 beim FCR 2001 Duisburg. „Ich komme sehr, sehr gerne zurück. Da hat alles begonnen. Ich bin in Duisburg zur Nationalspielerin gewachsen und habe dort mein erstes Länderspiel bestritten“, zitiert der Deutsche Fußball-Bund die 31-Jährige in einem Interview. Sollte die Angreiferin am Dienstag in Aktion treten, wäre es ihr 125. Länderspieleinsatz. Ihre Zeit in Duisburg bezeichnet Alexandra Popp als „besonders und speziell.“

Das Match gegen Schweden ist für das DFB-Team der erste offizielle Härtetest im WM-Jahr. Allerdings steht am Freitag in Spanien bereits ein „Geheimtest“ hinter verschlossenen Türen gegen WM-Teilnehmer Irland an. Dann trifft Ena Mahmutivic auf ihre ehemalige MSV-Kollegin Claire O’Riordan, die nun für Celtic Glasgow spielt.

Tickets für das Länderspiel in Duisburg

Eintrittskarten für das Länderspiel gegen Schweden am Dienstag sind im Internet über das DFB-Ticket-Portal und telefonisch über die Tickethotline (069 90 28 38 48) erhältlich. Sitzplatzkarten gibt es in drei Kategorien und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt zehn bis 20 Euro). Stehplatztickets kosten neun Euro (ermäßigt sieben Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatzkategorien acht Euro und für einen Stehplatz sechs Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten im Sitzplatzbereich acht Euro pro Person und auf den Stehplätzen sechs Euro..

