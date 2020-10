Ademi sorgt mit dem MSV Duisburg für den Paukenschlag

Unterhaching. Der MSV Duisburg meldet sich nach der Coronapause in Unterhaching eindrucksvoll zurück. Ein überragender Leo Weinkauf hält die Punkte fest.

Das war ein Paukenschlag! 17 Tage kein Spiel, nur wenige Trainingseinheiten, mehrere Spieler des Fußball-Drittligisten waren ohne Übungspraxis nach Bayern gereist. Trotzdem verbuchte der MSV Duisburg unter schwierigsten Bedingungen bei der SpVgg Unterhaching den ersten Saisonsieg. Mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg im Gepäck traten die Zebras die Heimreise an.

17 Spieler standen Trainer Torsten Lieberknecht in Unterhaching zur Verfügung, davon waren zwei Akteure erst am Spieltag angereist. Stürmer Vincent Vermeij war in Duisburg geblieben – nicht wegen Corona, sondern aufgrund seiner Grippe-Erkrankung. Außerdem gehörten neben den Langzeitverletzten die Spieler Arnold Budimbu, Mirnes Pepic und Dominic Volkmer dem Kader nicht an.

Ein überragender Torhüter Leo Weinkauf hielt für den MSV Duisburg die drei Punkte fest. Der Keeper hofft nun auf zusätzlichen Rückenwind für sein Team. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Im Defensivbereich konnte Lieberknecht seine Wunschformation aufbieten. In der Vierer-Mittelfeldkette war Wilson Kamavuaka neu dabei. Im Angriff gab Orhan Ademi sein Startelf-Debüt.

Hachings Trainer Arie van Lent warnte vor der Partie vor Leichtmut und Lässigkeit. Das sei eine gefährliche Angelegenheit, gab der Ex-Profi seinen Spielern mit auf den Weg. Die Gastgeber nahmen sich das zu Herzen und machten von Beginn an Druck. Der MSV musste in der Anfangsphase mehrere brenzlige Situationen überstehen. In der sechsten Minute hatte Lucas Hufnagel die Führung auf dem Fuß, doch er traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Beim Nachschuss war MSV-Keeper Leo Weinkauf auf dem Posten und wehrte mit den Fäusten ab. Sieben Minuten später parierte der Schlussmann einen Schuss von Niclas Anspach.

Leroy-Jacques Mickels verletzte sich

Die Duisburger konnten sich nach 20 Minuten vom Druck befreien, hatten aber Schwierigkeiten, in die Offensive zu investieren. Aus dem Nichts dann die erste Torchance für den MSV: Leroy-Jacques Mickels brachte den Ball in der 30. Minute aus der Distanz vor das Hachinger Tor. Der vermeintlich ungefährliche Schuss hätte beinahe die Duisburger Führung gebracht. Mickels verfehlte das Tor nur knapp um einen Meter.

In der 36. Minute durften die Zebras dann aber jubeln. Mickels setzte sich im Mittelfeld durch, spielte auf Sinan Karweina, der Orhan Ademi mustergültig bediente. Der Ex-Braunschweiger traf aus vier Metern zur Duisburger Führung. Ademi hatte bislang im Schatten von Vincent Vermeij gestanden. Nun stellte er unter Beweis, dass mit ihm zu rechnen ist.

Mit Leroy-Jacques Mickels dürfte hingegen kurzfristig nicht mehr zu rechnen sein. Er zog sich kurz vor der Pause eine Oberschenkelverletzung zu und musste das Handtuch werfen.

Ademi hätte für den MSV Duisburg erhöhen können

Nach dem Seitenwechsel blieb der Hachinger Druck zunächst aus. Ademi hätte sogar das zweite Tor für Duisburg nachlegen können, doch Hachings Keeper Nico Mantl lenkte den Kopfball des MSV-Stürmers über die Latte.

In der Schlussphase wurde Unterhaching dann jedoch immer stärker. Die Gastgeber wurden vor allem dann gefährlich, wenn sie über ihre rechte Seiten kamen. Die Duisburger Abwehrspieler Tobias Fleckstein und Arne Sicker hatten in dieser Phase einen schweren Stand. Nach vorne ging für den MSV nur noch wenig. Sinan Karweina erspielte sich noch eine Chance, doch scheiterte er an Nico Mantl.

MSV-Torwart Weinkauf: „Ein dreckiger Sieg“

In den letzten Minuten wuchs im Duisburger Kasten der ohnehin schon starke Leo Weinkauf über sich hinaus. In der 82. Minute war der Keeper innerhalb weniger Sekunden zweimal per Fußabwehr gegen Moritz Heinrich zur Stelle. In der vierten Minute der Nachspielzeit bediente Drittliga-Urgestein Dominik Stroh-Engel per Kopf seinen Kollegen Patrick Hasenhüttl, der mit einem Flachschuss allerdings an Weinkauf scheiterte.

Leo Weinkauf wollte den Erfolg nicht an seiner Person festmachen. Der Keeper sprach von einer starken Mannschaftsleistung und räumte ein: „Das war ein dreckiger Sieg.“ Weinkauf hofft, dass der unerwartete Erfolg nun für Rückenwind sorgt. Den wollen die Zebras schon am Samstag gegen den KFC Uerdingen nutzen.

Ein stolzer Duisburger Trainer Torsten Lieberknecht sprach nach der Partie von „glücklichen drei Punkten“ für sein Team und fügte verschmitzt hinzu: „Schämen müssen wir uns dafür nicht.“