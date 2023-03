Acht Raffelbergerinnen beim DHB-Lehrgang dabei

Duisburg. Acht Hockey-Spielerinnen des Club Raffelberg nehmen an DHB-Lehrgängen in Duisburg teil. Neuzugang für die Damen-Mannschaft.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde auf dem Feld läuft – und gleich acht junge Hockey-Spielerinnen des Club Raffelberg können sich darauf freuen, einige Extra-Einheiten auf dem eigenen Vereinsgelände zu absolvieren. Allerdings mit der deutschen U-21- beziehungsweise U-18-Nationalmannschaft. So wurden Sophia Wegener, Laura Plüth, Sophie Bos (alle U 21), Giulia Funkel, Taja Gans, Johanna Hachenberg, Jule Bloch und Sarah Gehring vom Deutschen Hockey-Bund berufen, an den Lehrgängen in Duisburg teilzunehmen.

Lehrgänge starten am Sonntag

Die U 21 startet am Sonntag, die U 18 am Montag; die DHB-Maßnahme dauert bis Donnerstag beziehungsweise Freitag. Aktuell sind im Rahmen dieser Lehrgänge zwar keine Länderspiele geplant – aber auch das wird es in Duisburg bald wieder geben. So wird die U-18-Nationalmannschaft im Mai Testpartien gegen die Niederlande auf dem Gelände des CR bestreiten.

Derweil kann die Damen-Mannschaft, die sich in wenigen Tagen für den Aufstieg in die 1. Hallenhockey-Bundesliga ins Goldene Buch der Stadt Duisburg eintragen darf, einen Neuzugang begrüßen: Torhüterin Nele Schott kommt vom Kahlenberger THC. Da Lisa Bartkowiak aufgrund ihrer anstehenden Bachelor-Arbeit kürzertreten muss, eine wichtige Verpflichtung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg