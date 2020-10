Abwehrfehler warfen den VfB Homberg aus der Bahn

Duisburg. Der VfB Homberg legte in Rödinghausen einen vielversprechenden Start hin, scheiterte am Ende aber an den eigenen Unzulänglichkeiten.

Mit einem deutlichen 4:0 wurde der VfB Homberg in der Fußball-Regionalliga am Mittwoch vom SV Rödinghausen aus dem Häcker Wiehenstadion geschossen. Am Ende ein verdienter Erfolg für die Gastgeber, doch in den ersten 25 Minuten der Partie deutete nichts auf ein solches Ergebnis.

Auch wenn die 5-4-1-Aufstellung von VfB-Trainer Sunay Acar gegen den Ball auf eine Betonabwehr deutete, die Gelb-Schwarzen zeigten sich stürmisch, störten den überraschten Gastgeber früh im Aufbau und eroberten häufig den Ball. Da auch der SV Rödinghausen sein Heil in der aggressiven Vorwärts-Verteidigung suchte, entwickelte sich ein flottes Spielchen zwischen den Strafräumen. Die größte Chance erarbeitete sich der VfB: Marvin Lorch hatte sich auf der linken Bahn durchgesetzt und legte mustergültig auf Haris Kaltak am Fünf-Meter-Raum-Eck ab. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte Kaltak den Ball nicht über das Tor „geschaufelt“ (23.).

Verhängnisvolle sieben Minuten für den VfB Homberg

So wendete sich das Blatt zu Gunsten der Hausherren. Nurettin Kayaoglu, im rechten Mittelfeld bis dahin gut unterwegs, musste nach nicht einmal einer halben Stunde vom Platz. „Eine Zerrung oder ein Muskelfaserriss“, berichtete Trainer Acar von der ersten Diagnose. Für ihn kam Nicolas Hirschberger, der – noch kalt – mit seiner ersten Aktion zunächst zwei Gegner aussteigen ließ, dann aber etwas übermütig einen weiten Diagonalball aus der Bedrängnis schlagen wollte.

Dabei schoss er einen Gegenspieler an, der Ball prallte in den Lauf eines weiteren Spielers der Gastgeber. Der hatte freie Bahn in den Strafraum der Homberger, spielte scharf vors Tor und dort versenkte Kaltak beim Rettungsversuch vor dem einschussbereiten Simakala (30.).

Diese sieben Minuten entschieden letztlich das Spiel. Bei den Hombergern lief plötzlich nichts mehr zusammen. An Eifer oder Kampfgeist lag es nicht, die Mannschaft schien das Vertrauen in ihre Fähigkeiten verloren zu haben. Fehlpässe häuften sich, das Anlaufen harmonierte nicht mehr. Vieles wirkte überhastet und hektisch – das Spiel der Duisburger war kraftraubend, aber letztlich fruchtlos. So gab es noch zwei Gegentreffer vor der Pause. Zunächst konnte eine Ecke nicht geklärt werden, die Enzo Wirtz zum 2:0 abstaubte, wenig später ließ sich die Abwehr düpieren. Ein einfacher Chip über die vorlaufende Fünferkette in den Lauf von Simakala, der Philipp Gutkowski keine Chance ließ.

Liga-Fortsetzung noch offen

Auch die Rote Karte gegen Thorsten Kogel wegen Notbremse (49.) rührte aus einem einfachen Chip über die vorlaufende Kette. Dass es am Ende nicht mehr Gegentore als ein weiteres durch Yassin Ibrahim gab, lag daran, dass Rödinghausen nicht mehr mit aller Macht drückte und Gutkowski einiges entschärfte.

„Uns fehlte die Kraft, man hat gemerkt, dass wir zwei Wochen nicht trainieren durften“, nahm Acar seine Mannschaft ein wenig in Schutz. Doch „die deutlichen Abwehrfehler“ ärgerten auch ihn und sind sicherlich Thema vor der Partie am Samstag gegen den Wuppertaler SV. Dieses Spiel wird stattfinden. Wie es im Zuge des bundesweiten Lockdowns mit der Fußball-Regionalliga weitergehen wird, war am Donnerstag noch unklar.