A-Junioren der SG Duisburg-Süd weiterhin auf Kurs

Duisburg. So lief es für die Duisburger Mannschaften unter der Woche im Kampf um die Jugendfußball-Leistungsklasse.

Die Fußball-A-Junioren der SG Duisburg-Süd haben den nächsten Schritt zum Aufstieg in die Leistungsklasse vollzogen. Im dritten Spiel der Qualifikationsrunde gelang mit dem 8:1 (2:0) gegen Wacker Dinslaken der zweite Sieg. Louis Dey (4), Levin Keldermann (3) und Kris Peter Klausen trafen. Am Sonntag sind die Hüttenheimer in der Fünferrunde spielfrei.

Bei den B-Junioren packte sich der TSV Bruckhausen in der Qualifikationsgruppe 1 mit dem 4:1 (2:0) gegen den SV Duissern die ersten Punkte aufs Konto. Für den SVD verkürzte Justin Czernio zwischenzeitlich auf 1:2. Im Parallelspiel holte Croatia Mülheim mit dem 6:2 gegen Union Mülheim den zweiten Sieg. In der Gruppe 2 ist der SV Genc Osman aus dem Rennen, nachdem es mit dem 2:4 (1:2) beim Mülheimer FC 97 die dritte Niederlage im dritten Spiel gab. Die Tore von Aeham Maiuof und Abdulkadir Tas reichten nicht. Walsum 09 und Viktoria Buchholz trennten sich 1:1 (1:1), was eher den weiter ungeschlagenen Gästen aus dem Süden hilft. Die 09-Führung durch Tunahan Celik glich Sam Jähnke aus.

OSC macht es deutlich

In der Qualifikation zur Grenzlandliga gewannen die B-Junioren des OSC Rheinhausen nach Toren von Yakupali Tosun (2), Ahmed Yanaray, Ibrahim Günes, Salih Aydin und Arda Dilber deutlich mit 6:1 (1:0) gegen den TuS Fichte und damit künftigen 1. FC Lintfort.

Bei den C-Junioren setzte sich der SV Duissern mit dem 3:2 (0:0) gegen den SV Heißen an die Spitze der Gruppe 1. Nachbar DSC Preußen musste sich mit einem 0:0 gegen Mülheim 07 begnügen, womit beide Teams sieglos bleiben. In der Gruppe 2 marschieren die DJK Vierlinden und der DSV 1900 vornweg. Für Genc Osman sieht es nach der 2:3 (0:2)-Niederlage gegen Croatia Mülheim nicht gut aus.

Bei den D-Junioren gewann Rhenania Hamborn in der Gruppe 1 auch das zweite Spiel und ist nach dem 3:2 gegen den 1. FC Mülheim auf Kurs Klassenerhalt. Der weiterhin punktlose Duisburger SV 1900 muss durch das 2:3 (2:3) gegen Croatia Mülheim die Aufstiegshoffnung abhaken. Die Gruppe 2 führt der TV Jahn Hiesfeld nach dem 2:0 bei Mülheim 07 an.

