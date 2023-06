A-Junioren der SG Duisburg-Süd hoffen auf Leistungsklasse

Duisburg. Knapper Niederlage zum Qualifikationsauftakt folgt ein 14:0-Sieg gegen den SV Raadt. C-Junioren des DSV 1900 machen es ähnlich deutlich

Die SG Duisburg-Süd hat derzeit allen Grund zur Freude. Die Herren-Mannschaft ist gleich im ersten Jahr nach der Fusion von VfL Süd und TuSpo Huckingen in die Fußball-Kreisliga A aufgestiegen. Nun machen sich auch die A-Junioren der Blau-Gelben Hoffnung auf das Erreichen der Leistungsklasse.

Zwar mussten sich die Südler zum Auftakt unter der Woche dem Mülheimer FC 97 trotz Führung durch Levin Keldermann mit 1:2 (1:1) geschlagen geben, doch am Wochenende machte es die Sportgemeinschaft 98/20 beim 14:0 (5:0) gegen den SV Raadt ausgesprochen deutlich. Keldermann war mit sechs Toren am treffsichersten; außerdem trugen sich Paul Holzschneider (3), Kris Peter Klausen (2), Younes Serifoski, Louis Dey und David Polanetzki in die Torschützenliste. Hier wie auch bei den B- und C-Junioren gilt: Die ersten Zwei pro Gruppe qualifizieren sich in jedem Fall für die Leistungsklasse. Der Dritte muss auf den passenden Ausgang der klassenhöheren Niederrheinliga-Qualifikation hoffen.

Bei den B-Junioren ist der SV Duissern ordentlich in die Runde gestartet. Der 2:3 (0:2)-Niederlage bei Union Mülheim folgte ein 2:1 (2:0)-Erfolg gegen Rot-Weiß Mülheim. Nicht so gut sieht es in Gruppe 1 für den TSV Bruckhausen aus, der Rot-Weiß Mülheim mit 1:4 (0:2) und Croatia Mülheim mit 0:10 (0:5) klar unterlag. In der Gruppe 2 ist Viktoria Buchholz mit einem 6:0 (0:0) gegen den SV Genc Osman ins Rennen gestartet; die Neumühler verloren zudem mit 2:4 (2:2) gegen den TV Jahn Hieseld. Walsum 09 zog mit 1:3 (0:1) beim Mülheimer FC 97 den Kürzeren.

DJK ist nicht zu stoppen

In der Gruppe 1 der C-Junioren verlor der SV Duissern mit 0:2 (0:1) beim SuS 09 Dinslaken II und spielte 1:1 (1:1) gegen Preußen Duisburg. Besser lief es in Gruppe 2, in der der DJK Vierlinden mit 8:0 (2:0) gegen den SV Genc Osman und 13:0 (3:0) auswärts gegen Croatia Mülheim ein Auftakt mit Ausdruck gelang. Auch der DSV 1900 konnte sich über 14:1 (5:0) gegen Croatia Mülheim freuen. Der SV Genc Osman und der MFC 97 trennten sich 1:1 (0:1).

Je drei Teams pro Gruppe schaffen es bei den D-Junioren. In Gruppe 1 gibt es noch keine Tendenz; vier von fünf Teams stehen bei drei Punkten. In Gruppe 2 hat Eintracht Walsum auf den Start verzichtet, sodass erst zwei Spiele stattgefunden haben. Die Ergebnisse der Duisburger Teams: Gruppe 1: SV Duissern – DSV 1900 5:2 (2:0), Croatia Mülheim – SV Duissern 2:0 (1:0), DSV 1900 – Rhenania Hamborn 0:8 (0:4); Gruppe 2: Mülheim 07 – Walsum 09 0:3 (0:1).

Linksrheinisch sind die A-Junioren des VfB Homberg als Niederrheinliga-Absteiger mit einem 4:3 (2:3) bei der JSG Borth/Millingen in die Qualifikation zur Grenzlandliga eingestiegen. Der OSC Rheinhausen gewann mit 5:3 (1:2) beim SV Budberg II. Die B-Junioren des OSC mussten sich der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen mit 2:6 (1:3) geschlagen geben. Der VfB trennte sich von Borth/Millingen 1:1 (0:0).

