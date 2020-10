A-Jugend des MSV Duisburg verliert in Wuppertal

Die A-Junioren-Fußballer des MSV Duisburg haben ihr Spiel beim Wuppertaler SV mit 1:2 verloren und müssen sich in der U-19-Bundesliga vorerst mit dem vorletzten Platz abfinden. Die Meidericher erwischten einen schwachen Start und lagen schon nach sechs Minuten zurück. In der Folge kam der MSV viel besser ins Spiel. Nach einem verschossenen Elfmeter durch Batuhan Bayrak (30.) erzielte Henrik Scheibe den verdienten Ausgleich (34.).

Auch im zweiten Abschnitt waren die Gäste spielerisch besser, vergaben aber durch Cicekdal, Hettwer und Bayrak mehrfach den zweiten Treffer. Stattdessen kam der WSV per Elfmeter zum Siegtreffer. „Wenn man weiß, dass man ganz klar das bessere Team war, ist die Niederlage schwer zu verkraften. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und daraus lernen“, so ein enttäuschter MSV-Trainer Engin Vural.

VfB Homberg feiert Sieg in der Niederrheinliga

In der A-Niederrheinliga hat der VfB Homberg bei der DJK Lowick mit 2:1 (1:0) gewonnen. Nach Toren von Ilyas Vöpel (45.) und Linus Ansumana (67.) machte es sich der VfB jedoch unnötig schwer, wie Trainer Michael von Zabiensky fand: „Wir haben nach beiden Treffern viel zu wenig gemacht und am Ende nur noch verwaltet. Insgesamt ist der Sieg vollauf gerechtfertigt.“

Auftaktniederlagen gab es für beide Duisburger Vertreter in der C-Junioren-Niederrheinliga. Hamborn 07 unterlag der SG Essen-Schönebeck mit 0:1 (0:0), der VfB Homberg, ebenfalls auswärts, mit 2:3 (0:2) beim SV Straelen. Die Löwen erwischten keinen guten Tag und konnten sich beim starken Keeper Timo Dangeleit bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. „Timo hat uns mehrfach im Spiel gehalten. Ein Remis wäre für uns sehr schmeichelhaft gewesen.“, so Co-Trainer Robin Martens.

Der VfB zeigte in Straelen zwei verschiedene Gesichter. In den ersten 40 Minuten funktionierte nahezu nichts. Erst nach dem 0:3 wachte das Team auf und kam durch Maurice Laroche (45.) und Liam Hildebrandt (47.) zum Anschluss.