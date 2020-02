A-Jugend des MSV Duisburg spielt gegen RWO nur 0:0

Duisburg. Gegen Rot-Weiß Oberhausen reicht es für die U 19 des MSV Duisburg nur zu einem 0:0. Hombergs A-Junioren stellen den Anschluss her.

Im Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga gab es keine Tore. Die Meidericher wirkten defensiv sehr stabil und ließen aus dem Spiel heraus nichts zu, taten sich aber in der Offensive mit einer RWO-Fünferkette schwer. „Die Jungs haben gut verteidigt. Bei zwei klaren Torchancen waren wir vor dem Tor leider nicht abgeklärt genug. Damit und mit dem Remis müssen wir uns nun anfreunden“, so MSV-Trainer Engin Vural.

Ärgerlich verlief der Auftritt von Julius Benz. Nach seiner Einwechslung vergab der 17-Jährige eine Großchance und wurde fünf Minuten vor Schluss mit Rot vom Platz gestellt. Vural dazu: „Der Schiedsrichter hat etwas von einer Unsportlichkeit erzählt. Ich werde in Ruhe mit Julius sprechen.“

Der Aufwärtstrend des FSV Duisburg ist gestoppt. In der A-Junioren-Niederrheinliga unterlag der FSV dem TSV Meerbusch auf eigenem Platz mit 2:3 (1:1). Trainer Ahmet Tutal war nicht zufrieden: „Der TSV hat eine sehr gute Mannschaft und am Ende verdient gewonnen. Ärgerlich ist aber, dass wir viele Fehler produziert haben und unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht haben. Das muss in den nächsten Wochen besser werden.“ Die FSV-Tore von Toni Markovic (35.) und Marc Bäsner (90.) reichten nicht aus.

B-Jugend des MSV Duisburg siegt 5:1

Einen Schritt nach vorn hat dagegen der VfB Homberg gemacht. Gegen den ASV Süchteln setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 (0:1) durch und hat den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft. Mann des Tages war Essowavana Gbegouni, der in der Schlussviertelstunde beide Treffer (75./83.) erzielte. Coach Michael von Zabiensky freute sich über den Sieg: „Wir haben uns das Leben durch viele vergebene Torchancen unnötig schwer gemacht, konnten uns aber dann doch noch belohnen.“

In der B-Junioren-Niederrheinliga präsentiert sich der MSV Duisburg weiter in bester Verfassung. Bei Schwarz-Weiß Essen gewannen die Zebras durch Tore von Elmar Skrijelj (2), Henrik Scheibe, Heni Ben Salah und Baran Mogultaj mit 5:1 (2:0) und bleiben Rot-Weiß Essen auf den Fersen. Trainer Marc auf dem Kamp ärgerte sich über das Gegentor in der Schlussminute, war aber insgesamt zufrieden: „Das war ein guter Auftritt der Jungs. Wir haben aus dem Spiel heraus nichts zugelassen. Noch haben wir aber nichts erreicht und müssen weiter Woche für Woche unsere Hausaufgaben machen.

Die Hamborner B-Junioren versuchten in Oberhausen alles, gingen aber trotz ordentlicher Leistung leer aus. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Eine ärgerliche 2:3 (2:2)-Niederlage gegen den KFC Uerdingen gab es für TuRa 88 Duisburg. Dabei glichen die Neudorfer durch Nana Kwame Appiah einen 0:2-Rückstand noch vor der Pause aus, mussten sich am Ende durch einen Standard-Gegentreffer doch noch geschlagen geben. Trainer Hakan Kirmizigül war enttäuscht: „Heute hat einfach die Einstellung nicht gestimmt. Der KFC ist ohne Frage eine gute Mannschaft, aber meine Jungs haben einfach zu wenig für ein erfolgreiches Spiel getan.“

In Abwesenheit des kranken Trainers Göksan Arslan hat Hamborn 07 auswärts bei Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3 (1:1) verloren und dabei eine ordentliche Leistung hingelegt. Letztlich blieben die drei Zähler aber nicht unverdient in Oberhausen, wie Co-Trainer Sebastian Balzer fand: „Die Mannschaft hat sich sehr ordentlich präsentiert. Vor allem die Art und Weise, wie wir mitgespielt haben, war sehr positiv.“ Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Andrew Appiriah erzielt (21.).

In der C-Junioren-Niederrheinliga spielt Hamborn 07 weiterhin eine gute Rolle und liegt nur noch vier Punkte hinter der Tabellenspitze zurück. Gegen Schlusslicht SV Straelen taten sich die Löwen vor dem Tor schwer, behielten die drei Zähler beim 2:1 (1:0)-Sieg aber am Holtkamp. Für die Tore waren Rohed Faqiri und Emre Akgün verantwortlich.