8:6! Füchse Duisburg gewinnen torreichen Test in Braunlage

Duisburg. Der EVD gewinnt trotz mehrfachen Rückstands und einiger Ausfälle in Braunlage mit 8:6. Zaslavski verletzt. Dauerkartenverkauf startet.

Das war dann doch mal eine Herausforderung – dieses Testspiel des West-Regionalligisten EV Duisburg bei den Harzer Falken aus der Eishockey-Regionalliga Nord. Letztlich gewannen die Füchse aber mit 8:6 (2:3, 3:2, 3:1).

Gleich zu Beginn wurde klar, dass Braunlage ein anderes Kaliber ist als die Salzgitter Icefighters, die ebenfalls in der Nord-Regionalliga an den Start gehen. Schon nach 63 Sekunden brachte Maximilian Bauer das Team vom Wurmberg im Duell der Ex-Oberligisten in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. „Ich sehe uns sogar knapp im Vorteil, aber in der Defensive stehen wir heute nicht sicher genug“, sagte Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter der Füchse, in der zweiten Drittelpause. André Kuchnia ging angeschlagen in die Partie; zudem musste Alexander Zaslavski im Mittelabschnitt aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. Die Füchse konnten ohnehin nicht vollzählig agieren: Tim Cornelißen, Leonard Günther und Kevin Wilson mussten passen.

Im letzten Drittel entscheidet der EVD das Spiel

Die Schwarz-Roten blieben stets dran, doch immer wieder legten die Falken vor. Brett Mecrones und Leon Taraschwski trafen im ersten Drittel jeweils zum Ausgleich; Derek Mecrones glich in den zweiten 20 Minuten zum 3:3 raus, ehe Braunlage auf 5:3 davonzog, sich daran aber nur kurze Zeit erfreuen konnte, weil Pascal Behlau und nochmal Brett Mecrones zum 5:5 erfolgreich waren. Im Schlussdrittel rissen die Füchse das Spiel dann an sich. Schon nach wenigen Sekunden traf Derek Mecrones zur ersten Duisburger Führung des Abends, die sein Bruder Brett kurz darauf hätten ausbauen können, aber mit einem Penalty scheiterte (43.). In der Schlussphase erhöhte Lenny Schmitz auf 7:5. Zwar kam Braunlage nochmal heran, doch mit einem Empty-Net-Goal machte Schmitz dann alles klar.

„Das war ein starker Gegner“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs nach der Partie. „Wir sind leider zu spät angekommen, sodass das Aufwärmen sehr kurz ausfiel und wir Probleme hatten, in den ersten Minuten zu unserem Rhythmus zu finden.“ Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr Spielanteile bekam der EVD. „Am Ende haben wir verdient gewonnen. Wie schwer sich Alex Zaslavski verletzt hatten, wird sich noch herausstellen müssen. Am Ende konnten wir nur mit vier Verteidigern spielen. Im Sturm konnten wir komplett mit vier Reihen spielen und das hat uns den Sieg gebracht.“ Der Coach war zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft. „Wir haben eine tolle Truppe.“ Am Sonntag (18 Uhr) steht das Rückspiel in Duisburg an.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (1:03) Bauer (Franz), 1:1 (6:27) Brett Mecrones (Derek Mecrones, Schmitz/5-4), 2:1 (14:38) Jasieniak (Kolupaylo, Bauer), 2:2 (16:26) Taraschewski, 3:2 (17:50) Droick (Kolupaylo, Bannach/5-4), 3:3 (27:53) Derek Mecrones, 4:3 (29:48) Arnold (Pipp, Droick), 5:3 (31:58) Krienke (Lohde), 5:4 (35:44) Behlau (Siebenmorgen), 5:5 (36:39) Brett Mecrones (Schmitz, Neumann), 5:6 (40:05) Derek Mecrones, 5:7 (56:23) Schmitz (Derek Mecrones, Neumann/5-4), 6:7 (59:17) Droick (Arnold, Maier/4-5), 6:8 (59:39) Schmitz (ENG). Strafen: Braunlage 15, Duisburg 10.

Füchse starten Dauerkartenverkauf

Spät – aufgrund der Corona-Pandemie und den unklaren Folgen, aber gerade noch rechtzeitig beginnt der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg mit dem Verkauf von Dauerkarten. Mit den Saisontickets bekommen die Fans Zutritt zu allen Heimspielen der Vorrunde (fünf Partien) und der Regionalliga-Hauptrunde (zehn Spiele, also 15 insgesamt). Sollte sich der EVD für die Play-offs qualifizieren, haben Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht für Play-off-Tickets. Diese sind nicht im Dauerkartenpreis enthalten.

Die Füchse haben sich für folgendes Preismodell entschieden: Stehplatz, Vollzahler: 140 Euro, ermäßigt: 112 Euro, Kinder: 70 Euro. Sitzplatz Blöcke A, B, E und F, Vollzahler: 205 Euro, ermäßigt: 165 Euro; Sitzplatz Blöcke C und D: 270 Euro. Alle Karten, die bis zum heutigen Samstag um 20 Uhr bestellt werden, können bereits am Sonntag vor dem Spiel gegen die Harzer Falken im EVD-Shop abgeholt werden. Zudem öffnet am Donnerstag, 14. Oktober, der Shop von 18 bis 20 Uhr; auch vor dem ersten Meisterschaftsspiel kann die Dauerkarte abgeholt werden. In den Verkauf gehen zunächst die Stehplatz-Dauerkarten, da Sitzplätze im Shop vergeben werden, um Dauerkartenbesitzern der Vorjahre die Möglichkeit zu geben, die gleichen Plätze zu bekommen.

„Da wir nach wie vor noch in der Pandemie stecken und sich die behördlichen Vorgaben ändern können (3G / 2G), haben wir uns dazu entschieden, Dauerkarten nur an Personen mit Corona-Schutzimpfung zu verkaufen“, erklärt der EVD. „Dies lässt uns die bestmögliche Flexibilität im Falle einer Beschränkung durch Stadt oder Land.“ Der Impfnachweis sowie ein amtlicher Lichtbildausweis sind beim persönlichen Abholen der Dauerkarte vorzuzeigen. Damit gilt die Dauerkarte als Impfnachweis. Infos unter senioren.evd-ev.de.

