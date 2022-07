700 Starter sind beim Comeback des Duisburger Zoolaufs dabei

Das hat Tradition: Beim Duisburger Zoolauf gehen viele Starterinnen und Starter verkleidet am Kaiserberg auf die Piste.

Duisburg. Bei den Rennen durch den Duisburger Tierpark steht der Spaß im Vordergrund. Der Erlös kommt dem neuen Seelöwengehege zugute.

Das Wetter meint es gut mit dem 13. Zoolauf. Rechtzeitig zum Neustart nach zwei Jahren Corona-Pause ebbt die Hitzewelle am Freitag ab. Trotzdem gilt: Bärenfelle und Schafspelze sind als Kostüme wenig angeraten. Schmetterlingsflügel und Spinnennetzhaut durchaus. Die Staffelrennen durch die Arche am Kaiserberg beginnen am Freitag ab 17.30 Uhr. Der Erlös hilft, das neue Seelöwengehege im Zoo zu finanzieren.

Die Läuferinnen und Läufer können sich sehr intensiv anschauen, wohin ihr Geld buchstäblich fließt. Start und Ziel sind an der bisherigen Anlage für diese Tiere. Der ausrichtende Stadtsportbund und der Zoo Duisburg als Gastgeber haben unabhängig von den Wetterprognosen reagiert: Im Bereich des Delfinariums werden die Organisatoren eine zusätzliche „Wasserstelle“ mit reichlich Wasser einrichten.

Nur Kids können in Duisburg nachmelden

Der Zoolauf ist ein Fun-Run. Die Zeiten spielen nur eine untergeordnete Rolle, der Spaß steht im Vordergrund. Viele Läuferinnen und Läufer gehen verkleidet auf die rund 2,7 Kilometer lange Strecke, vorbei an Tieren aus fünf Kontinenten. Nicht nur die Schnellsten, auch die Schönsten erhalten am Freitag Preise und Pokale.

Um 18 Uhr starten die Mixed-Staffeln. Um 19.30 Uhr gehen dann die Herren- und Damen-Staffeln auf die Strecke, die mit Steigungen und Gefällestücken durchaus anspruchsvoll ist. Talente dürfen beim Zoolauf solo mitmachen: Um 17.,30 Uhr nehmen die Schülerklassen (U 10 bis U 16) die 800 Meter in Angriff. Um 17.45 Uhr können dann die Bambini den 400-Meter-Rundkurs absolvieren. Für den Lauf der Minihelden können Eltern am Veranstaltungstag ihre „Küken“, „Fohlen“ oder „Kitze“ noch nachmelden. Für alle anderen ist das Meldeportal geschlossen. Die Veranstalter rechnen mit knapp 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie viele andere Rennen braucht auch der Duisburger Zoolauf eine Erholungsphase nach der Pandemie. Die Veranstalter sind aber froh, dass nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein wenig Normalität einkehrt.

Die Rennen durch den Duisburger Tierpark sind wie gewohnt als Staffellauf, also nach dem Arche-Noah-Prinzip, organisiert. Die Zweier-Teams drehen ihre doppelten Zoorunden über jeweils 5,5 Kilometer. Start und Ziel ist das Seelöwengehege.

