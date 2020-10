5:0! Preußen Duisburg triumphiert beim Nachbarn SV Duissern

In der Fußball-Kreisliga gehen die coronabedingten Spielabsagen auch am fünften Spieltag weiter. In Gruppe 2 wurden mit Albania Duisburg gegen Rheinland Hamborn und Eintracht Walsum gegen RWS Lohberg gleich zwei Partien wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt. In der Kreisliga Moers gab es drei Ausfälle – aber nur in einem Fall lag das an Corona.

Gruppe 1: TuS Mündelheim – SV Heißen 6:1 (2:1): Nach der Pause drehten die Mündelheimer auf und gewannen klar. Deck (2), Totzke, Fröhlich, Bausch und Koths trafen für den TuS.

SV Duissern – Preußen Duisburg 0:5 (0:0): Aufsteiger Preußen entschied das Derby überraschend deutlich für sich und besiegte die bis dahin makellosen Duisserner. Juretzko (2), Klug, Ivanovski und Ostrowski schossen die Gäste nach der Pause zum Kantersieg.

FC Taxi – Wanheim 1900 2:2 (2:1): Im zweiten Derby des Spieltags gab es eine Punkteteilung. Alandi und Neumann trafen für Taxi, während Halver und Rausch für Wanheim erfolgreich waren.

Duisburger SV 1900 II – VfL Wedau 3:1 (1:1): Wedau hielt erneut gut mit und kam durch Jannik Winter (34.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die DSV-Reserve spielte zielstrebiger nach vorne und konnte sich durch Ferschen, Osman Sahin und Güzeldal den Heimsieg sichern.

TuRa 88 Duisburg – Fatihspor Mülheim 2:5 (2:2): Auch gegen den Aufsteiger unterlag TuRa nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit deutlich. Schäfer erzielte beide Treffer für das Tabellenschlusslicht.

Dümptener TV – Turnerschaft Rahm 2:3 (1:2): Im Aufsteigerduell gelang Rahm der erste Saisonsieg. Bauer, Heinz und Di Salvo trafen für das Team aus dem Duisburger Süden.

Meiderich 06/95 – Viktoria Buchholz II 1:3 (0:2): Die Viktoria kam perfekt ins Spiel und führte bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Buchholz (2) und Junk trafen für die siegreichen Gäste. Merks verkürzte kurz vor Schluss für 06.

Gruppe 2: Gelb-Weiß Hamborn – DJK Lösort Meiderich 1:2 (1:0): Ein Eigentor von Hamborns Mauritz (78.) brachte die Gäste, die sich in der Tabelle auf Rang sechs vorgeschoben haben, auf die Siegerstraße. Erst fünf Minuten zuvor konnte Safak für Lösort ausgleichen, nachdem Gelb-Weiß durch Freymann (20.) in Führung gegangen war.

VfvB Ruhrort/Laar – TV Voerde 2:1 (1:0): Aufsteiger Ruhrort/Laar hat den Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten Voerde nach einer starken Leistung geschlagen. Broel und Selik schossen den VfvB zum Heimsieg.

Yesilyurt Möllen – Rhenania Hamborn 6:2 (1:0): Die Treffer von Köksal und Zengin reichten Rhenania nicht zum Punktgewinn, da Yesil­yurt in der Schlussphase aufdrehte und nach Belieben traf.

Mehmed-Sena Özen (links) ging mit der Löwen-Reserve auch im fünften Saisonspiel in Hiesfeld leer aus. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Wacker Dinslaken – Viktoria We­hofen 3:0 (0:0): Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit unterlagen die noch sieglosen Wehofener am Ende deutlich.

MTV Union Hamborn – DJK Vierlinden II 3:1 (2:0): Die Uniöner haben Voerdes Ausrutscher genutzt und sind vorbeigezogen. Nach Treffer von Heinrich, Kaspers und Stelzer grüßen die Hamborner nun von der Tabellenspitze. Letsch traf für die DJK-Reserve, die weiterhin auf den ersten Sieg wartet.

TV Jahn Hiesfeld II – Hamborn 07 II 5:2 (5:1): Die Löwen haben das nächste Spiel klar verloren. Coban und Itmec trafen für die vor allem im ersten Durchgang überforderten 07er. Die Hamborner haben alle fünf Saisonspiele verloren und bleiben somit punktlos.

OSC Rheinhausen siegt kampflos

Drei für diesen Sonntag angesetzte Spiele konnten in der Moerser Fußball-Kreisliga A nicht stattfinden – nur bei einem war Corona der Grund. Aufgrund der Infektionen im Team des TuS Asterlagen musste die Partie beim VfL Repelen II verlegt werden. Der MSV Moers bekam kein Team zusammen und musste damit dem OSC Rheinhausen ebenso kampflos die Punkte überlassen wie Rot-Weiß Moers dem SSV Lüttingen. Von den Duisburger Teams, die auf dem Platz standen, punkteten Spitzenreiter VfL Rheinhausen und der Rumelner TV dreifach.

Viktoria Alpen – VfL Rheinhausen 1:3 (1:0): Die Gastgeber gingen im Topspiel in Führung. Danach wurde es ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Erst eine furiose Schlussviertelstunde ermöglichte dem VfL die drei Punkte. Marco Koske, Cagri Düven und Denny Schumann erzielten die Tore.

SV Millingen – Rumelner TV 1:3 (0:1): Der RTV schiebt sich in der Tabelle nach vorn. Nach der Pausenführung durch Kim Weickart machten Patrick Boers und Dustin Seidel mit einem Doppelschlag (69./72.) alles klar.

FC Meerfeld – FC Rumeln-Kaldenhausen 2:1 (1:1): Nach der Führung der Moerser (34.) schaffte Marius Wiesener vier Minuten später den Ausgleich. Kevin Leszcz sah kurz vor dem Pausenpfiff Gelb-Rot, aber auch die Gastgeber dezimierten sich nach einer Stunde selbst. Sechs Minuten vor Schluss traf Meerfeld zum Sieg.