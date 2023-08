5:0! Aber für den MSV Duisburg wäre noch mehr drin gewesen

Fünfmal hatten Yvonne Zielinski (links) und ihr Team am Samstag Grund zum Jubeln.

Duisburg. Die Kickerinnen des MSV Duisburg haben ihr Testspiel gegen den SC Telstar deutlich gewonnen. Trainer Gerstner hatte aber etwas zu kritisieren.

Die Leistungsunterschiede in der niederländischen Eredivisie der Fußballerinnen scheinen denen in der deutschen Bundesliga nicht unähnlich zu sein. Gegen die PSV Eindhoven, die die vergangene Saison als Tabellenvierter abgeschlossen hatte, war der MSV Duisburg im Testspiel mit einer 0:3-Niederlage vom Feld gegangen. Drei Tage später war der SC Telstar aus dem nordholländischen Velsen an der Mündelheimer Straße zu Gast – und gegen den Vorjahreszehnten des Nachbarlandes gelang ein glatter 5:0 (2:0)-Erfolg.

Vielleicht lag es auch ein wenig an den Umständen, die Telstar das Leben schwer machten. Die rund 230 Kilometer lange Anreise musste wegen einer Vollsperrung der Autobahn, in die der Mannschaftsbus geriet, unterbrochen werden, weshalb die Partie mit einer Stunde Verspätung begann. Da hätten die Hausherrinnen gleich so richtig zuschlagen dürfen, wenn es nach ihrem Trainer gegangen wäre. „Nach vier Minuten muss es 4:0 stehen“, fand Thomas Gerstner, dessen Team jedoch keine der sich bietenden Chancen nutzte.

Damit dauerte es bis zur 26. Minute, als Innenverteidigerin Emilie Henriksen zur Führung traf. Neuzugang Jelena Prvulovic legte elf Minuten später das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang spielte der MSV seine Überlegenheit dann sehr deutlich aus. Mit Julia Kappenberger (60.) und Samantha Jerabek (90.) schlugen zwei weitere Neu-Zebras zu; zwischendrin steuerte Sarah Freutel das 4:0 (73.) bei.

„Wir haben alles umgesetzt, was wir besprochen haben. Die Mädels haben das super auf den Platz gebracht, aber die Leistung spiegelt sich nicht im Ergebnis wieder. Wenn wir mehr Konsequenz im Abschluss gehabt hätten, hätten wir im zweistelligen Bereich gewinnen können“, resümierte Thomas Gerstner. Den nächsten Test gibt es am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt.

