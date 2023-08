35 Treffer machten dem MSV Duisburg in Duissern Spaß

Duisburg. Das Gastspiel beim SV Duissern ist für die Kickerinnen des MSV Duisburg eine sehr einseitige Angelegenheit. Nächster Test schon am Dienstag.

Nein, ein richtiger Test war das nicht. Aber das hatten die Verantwortlichen beim Fußball-Bundesligisten MSV Duisburg wohl auch so einkalkuliert. Das Gastspiel beim SV Duissern angesichts der Feierlichkeiten zu dessen 100-jährigem Bestehen fiel für die Zebra-Kickerinnen eher in die Kategorie „Lockeres Traben“. Am Ende stand ein 35:0 (20:0)-Sieg gegen den gastgebenden Kreisligisten.

Kurz nach der Rückkehr aus dem doch etwas anstrengenden Kurz-Trainingslager in Dänemark stand für das Team von Trainer Thomas Gerstner an der Esmarchstraße der Spaß am Toreschießen im Vordergrund. Die Quote aus den ersten neun Minuten, als es durch die Tore der Neuzugänge Samantha Jerabek (2., 9.) und Alexandra Emmerling (4.) und Julia Kappenberger (5.) schon 4:0 stand, konnte am Ende nicht ganz eingehalten werden, aber die prominenten Gäste gingen auch in der Folge mit großer Ernsthaftigkeit zur Sache. Bis zur Pause legten Kapitänin Yvonne Zielinski (13., 25.), Julia Kappenberger (14., 15., 27., 29., 32., 37., 42.), Samantha Jerabek (16., 21., 41., 45.), Natalie Muth (20.), Kara Bathmann (34.) und Sarah Freutel (39.) nach. Gastspielerin İlayda İçier, die anstelle von Ena Mahmutovic das Tor hütete, hatte wenig überraschend kaum Gelegenheit, sich für eine dauerhafte Verpflichtung zu empfehlen.

Die ebenfalls noch im Test befindliche Jelena Prvulović mischte ebenfalls in der Startelf mit und eröffnete nach Wiederbeginn in der 53. Minute den Torreigen. Zwei weitere Treffer der Österreicherin folgten in der 75. und 79. Minute. Ferner schraubten Kaitlyn Parcell (60.), Alexandria Hess (61., 64., 65., 77., 81.), Vanessa Fürst (62.), Miray Cin (67., 72., 74., 84.) und Paula Flach (88.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

„Es war sehr lustig heute. Alle hatten Spaß. Unsere Spielerinnen und die Gastgeberinnen auch. Jeder hier hat gute Laune“, meinte Thomas Gerstner, der augenzwinkernd hinzufügte: „Wir kennen das ja sonst nur umgekehrt, deswegen war es ganz schön, dass das Spiel nur in eine Richtung ging und wir vorne viel kreieren und Tore machen konnten.“ Weiter geht es schon am Dienstag um 18 Uhr an der Mündelheimer Straße mit dem Testspiel gegen Regionalligist 1. FFC Recklinghausen.

