3:4 in Hamm – EVD-Coach Jacobs: „Waren das bessere Team“

Duisburg. Der EVD liefert eine starke Leistung beim Testspiel in Hamm. Zwei Führungen durch Unterzahltreffer. Rückspiel am Sonntag in Duisburg.

Das war dramatisch – und das in einem Vorbereitungsspiel. Am Freitagabend trat der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg bei den klassenhöheren Hammer Eisbären an und brachte den Oberliga-Neuling an den Rand einer Niederlage. Die Füchse unterlagen unglücklich mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

„Ganz ehrlich: Wir waren über 60 Minuten das bessere Team“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs im Anschluss an die Partie. „Der einzige Vorwurf ist, dass wir uns selbst nicht für diese starke Leitung belohnt haben.“ Etwas mehr als eine Minute vor dem Ende gelang Hamm der Siegtreffer nach einem Duisburger Puckverlust, sodass der daraus resultierende Alleingang die Entscheidung brachte.

Zwei Tore in Unterzahl

„Das war ein richtig gutes Spiel unserer Jungs“, sagte Jacobs. „Gerade in Unterzahl haben wir hervorragend gestanden.“ Das lässt sich mit Zahlen untermauern, denn die Füchse gingen in der 29. Minute durch Henri Ruotsalainen mit 1:0 sowie in der 38. Minute durch Leonardo Stroh mit 2:1 in Führung – jeweils mit einem Mann weniger auf dem Eis. In der 47. Minute nutzte Hamm dann aber ein Powerplay zum 2:2 und erhöhte nur wenig später zur erstmaligen Führung. „Die Jungs haben unglaublich gekämpft, haben sich in Schüsse geworfen“, so Jacobs. So gelang in der 57. Minute noch der 3:3-Ausgleich durch Leon Taraschewski, ehe Hamm noch zum Siegtreffer kam.

„Was mich besonders freut, ist, dass wir zwei Jungs aus unserer U-20-Mannschaft dabei hatten: Tobias Fischer und Lennart Schmitz. Beide haben uns Energie in der dritten Reihe gegeben. Es ist gut zu sehen, dass wir sie auch gegen starke Gegner ohne Probleme einsetzen können“, so Jacobs. Am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) steht das Rückspiel an der Wedau an. „Ich denke, die Jungs haben den Ehrgeiz vor den eigenen Fans das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, so Jacobs.

U-20-Spiele coronabedingt abgesagt

Die U-20-Mannschaft des EVD ist am Wochenende ungewollt spielfrei in der DNL3, doch die Jungfüchse können nicht bei den Löwen Frankfurt antreten. „Wir wurden vom den Behörden informiert, dass Frankfurt zum Risikogebiet erklärt worden ist. Das hieße, das jeder, der mehr als 24 Stunden dort verbringt, bei seiner Rückkehr nach Duisburg in Quarantäne muss. Wir haben Jungs, die Azubis sind. Die Chefs haben durchblicken lassen, dass sie das nicht gut finden würden, würden sie aufgrund der Quarantäne ausfallen, obwohl sie darum wussen“, erklärt Dirk Schmitz, Sportlicher Leiter der Füchse sowie Trainer der U-20-Mannschaft. „Außerdem wollen wir unsere Spieler nicht unnötig einem erhöhten Risiko aussetzen.“ Die Jungfüchse hätten am Samstag und am Sonntag in Frankfurt spielen sollen.“