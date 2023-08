2500 Cracks starten beim Ironman 70.3 in Duisburg

Am Sonntag steht der Ironman 70.3 in Duisburg an.

Duisburg. Am Sonntag steigt in Duisburg der Ironman 70.3. Dann geht es auch um Tickets für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

An diesem Sonntag sind in Duisburg wieder die Eisenmänner und -frauen im Einsatz. Rund 2500 Sportlerinnen und Sportler aus 42 Ländern und 989 Städten gehen beim Ironman 70.3 an den Start. Die Eisen-Trilogie beinhaltet eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke, eine 90 Kilometer lange Radstrecke und den abschließenden Halbmarathon. Für die ambitionierten Cracks geht es in Duisburg um einen der 40 Plätze bei der Weltmeisterschaft in Taupo (Neuseeland) im kommenden Jahr.

Während das Schwimmen auf der Regattabahn ansteht, führt die Radstrecke die Athleten über den Rhein bis an den Baerler Busch. Vom Sportpark geht es dabei zunächst über die Brücke der Solidarität über den Rhein, über die Moerser Straße/L237 durch Hochemmerich bis nach Homberg und dort über die Rheinpreußenstraße und Lauerstraße an den Rhein. Nach einem Richtungswechsel kurz vor der Moer­ser Stadtgrenze auf Höhe des Baerler Busches führt der Streckenverlauf die Radfahrer zurück zum Sportpark.

Wie in den beiden Jahren zuvor sind hier zwei Runden á 45 Kilometer zu absolvieren. Es folgt der Halbmarathon über 21,2 Kilometer. Die Laufdisziplin – drei Runden durch den Sportpark – endet mit einem Zieleinlauf in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Das Ziel in der Duisburger Arena ist bis 17.45 Uhr geöffnet

Das Ironman-Regelwerk schreibt vor, dass bestimmte Abstände zwischen den Teilnehmern einzuhalten sind. So erfolgt der Schwimmstart an der Regattabahn rollend. Im Sechs-Sekunden-Takt gehen von 8 Uhr an jeweils drei Athleten ins Wasser. Beim anschließenden Radfahren wird nicht in Gruppen gefahren. Da sich die Radstrecke quer durch das Duisburger Stadtgebiet erstreckt, können Fußgänger und Fahrzeuge die Strecke nur an wenigen Punkten queren. An den im Vorfeld eingerichteten Querungsstellen soll ein sicheres Kreuzen der Radstrecke durch das Sicherheitspersonal des Veranstalters gewährleistet sein. Zwischen 6.30 bis 15 Uhr wird es Streckensperrungen geben.

Das Ziel in der Schauinsland-Reisen-Arena wird am Sonntag bis um 17.45 Uhr geöffnet sein. Die Siegerehrung ist für 18.30 Uhr an der Tribüne der Regattabahn geplant.

Bereits ab dem Freitag steht der Sportpark Wedau im Zeichen des Triathlons. Das Registrierungsbüro im Regattabahngebäude ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. In dieser Zeit steigt auch auf der Klönnewiese die Triathlonmesse. Am Samstag ist die Registrierung von 10 bis 17 Uhr möglich. Bis um 18 Uhr läuft die Messe. Um 11 Uhr steht die Wettkampfbesprechung in deutscher Sprache im Regattagebäude an, um 12 Uhr folgt die Besprechung in englischer Sprache. Am Sonntag ist die Wechselzone vor dem Start zwischen 6.30 und 8 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg