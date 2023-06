25.000 Tickets für ELF-Finale bereits verkauft

Duisburg. Lange vor den Play-offs ist klar: In Duisburg wird es zum Endspiel der European League of Football voll. Rhein Fire will dabei sein.

Die European League of Football ist schon früh in der Saison 2023 auf Rekordjagd. Nachdem Rhein Fire am ersten Spieltag gegen Frankfurt Galaxy mit 12.656 Fans seine eigene Bestmarke für ein Spiel der regulären Saison überboten hatte, wurde diese in Woche zwei von den Hamburg Sea Devils erwartungsgemäß pulverisiert: 32.500 Zuschauer verfolgten das Duell mit Rhein Fire im Volksparkstadion. Üblicherweise spielen die Hanseaten im Stadion Hoheluft. Und auch der Vorverkauf für das Finalspiel am 24. September in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg läuft bestens: Inzwischen wurde die Marke von 25.000 Tickets durchbrochen.

„Das ist eine bemerkenswerte Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in den Sternen steht, welche Teams das Finale bestreiten werden. Dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison an diesem Punkt angelangt sind, ist ein großartiges Signal dafür, dass die ELF in den Herzen der Fans angekommen ist. Wir wissen es sehr zu schätzen, wie die Community hinter unserer Liga steht und verstehen das als Riesenansporn, uns Tag für Tag in allen Bereichen zu entwickeln“, so ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Rhein Fire will ins Endspiel

„Es ist unmöglich vorherzusehen, wer das Rennen am Ende machen wird. Ich gehe fest davon aus, dass es in der Spitze sehr eng zugehen wird“, sagt ELF-Commissioner Patrick Esume. „Wir haben schon an den beiden ersten Spieltagen starke Leistungen gesehen und ich warne davor, Teams schon jetzt abzuschreiben, die nicht so gut gestartet sind. Der Weg nach Duisburg ist weit und auch für die Favoriten voller Stolpersteine.“ Wenig verwunderlich: Rhein Fire, das sich gut verstärkt hat, hat das Erreichen des Finalspiels im eigenen Wohnzimmer als Saisonziel ausgegeben.

Die Zuschauerzahlen der noch jungen Liga entwickeln sich nach oben. „In der Premierensaison waren es unter Corona-Bedingungen rund 80.000 Fans in den Stadien. Im Vorjahr kamen 240.000 und in dieser Saison werden wir die halbe Million Zuschauer knacken“, kündigt Karajica an. Tickets für das ELF-Endspiel gibt es ab 20 Euro bei Ticketmaster.

Die ELF besteht in ihrer aktuell dritten Saison aus 17 Mannschaften aus neun Nationen. Bereits bekanntgegeben wurde, dass zur Spielzeit 2024 mit Madrid ein weiteres Team hinzukommen wird. Es wird allgemein erwartet, dass noch zwei weitere Mannschaften im kommenden Jahr ihren Spielbetrieb aufnehmen werden.

