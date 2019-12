Duisburg. Die Jungfüchse sind in der DNL3 dem Spitzenreiter ESV Chemnitz auf den Fersen. Für die U 17 des EVD gab es erneut zwei Niederlagen.

20 Tore in zwei Spielen für das U-20-Team des EV Duisburg

Der ESV Chemnitz spürt den Atem der Jungfüchse im Nacken. Seit diesem Wochenende haben die beiden Topteams in der DNL3 die gleiche Anzahl von Spielen – und das U-20-Team des EV Duisburg hat den Rückstand auf den Spitzenreiter auf einen Zähler verkürzt und dabei sogar bereits das bessere Torverhältnis. Das liegt maßgeblich am zurückliegenden Wochenende: Das Team von Trainer Dirk Schmitz hat in zwei Spielen satte 20 Tore erzielt. Erst gab es einen 8:3 (3:0, 5:1, 0:2)-Erfolg gegen die Löwen Frankfurt, der auch deutlicher hätte ausfallen können. Das holten die Jungfüchse gegen die EJ Kassel nach und gewannen mit 12:0 (2:0, 6:0, 4:0).

Gegen Frankfurt „ging es mit einem relativ offenen ersten Drittel los, in dem wir auch etwas glücklich mit 3:0 geführt haben“, tritt der Coach durchaus auf die Euphoriebremse. „Da hätte es auch 3:3 stehen können.“ Doch ein starker Leon Brunet im Tor verhinderte einige Male einen Frankfurter Torerfolg. Der zweite Durchgang war dann stark: Die Jungfüchse behaupteten sich sehr gut in Zweikämpfen, waren vor dem Tor bereit für Rebounds und führte nach 33 Minuten verdient mit 8:1. „Das war wirklich gut“, befand auch Dirk Schmitz. Dennoch war er mit dem letzten Drittel nicht zufrieden. „Wir haben zurückgeschaltet, was nicht die Ansage war.“ So kam Frankfurt noch zu zwei Toren. Die Duisburger Treffer markierten Tim Schröder (3), Lennart Schmitz, Tom Orth, Nikolai Kulik, Lukas Friedrich und Vincent Robach.

Zweites Drittel war das beste

Zweistellig wurde es im Spiel gegen Kassel, sodass sich der EVD für die ärgerliche Auswärtsniederlage Anfang Oktober revanchierte. „Wir brauchten wieder ein Drittel, um ins Spiel zu finden“, so Schmitz. „Das zweite Drittel war abermals unser bestes. Ich bin mit beiden Spielen zufrieden“, sagte der Coach. Die Tore zum Kantersieg markierten Julian Stevens (3), Marc Lütty, Ares Avgerinos, Lukas Friedrich, Vincent Robach (je 2) und Lennart Schmitz. Nun gilt es, die Konzentration hochzuhalten: Am Sonntag (11.30 Uhr) spielt der EVD in Frankfurt.

Die U-17-Mannschaft des EVD hat dagegen zwei weitere Niederlagen in der 2. Division Nord einstecken müssen. Dem Spitzenreiter ES Weißwasser unterlagen die Jungfüchse auswärts zunächst mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) bei einem Tor von Dorian Hanna, dann mit 1:8 (0:3, 0:4, 1:1). Diesmal traf Justin Michel für Duisburg. „Am Samstag haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert und sind im letzten Drittel auf 1:2 herangekommen“, sagt EVD-Trainer Benjamin Spazier. „Dann hat uns etwas die Kraft gefehlt, weil wir nur mit elf Feldspielern plus Goalies angereist sind, haben aber wirklich super gespielt.“ Am Sonntag lief es nicht so gut. „Im letzten Drittel haben wir uns nochmal gefangen, mussten das Spiel aber mit sieben Feldspielern beenden, weil einige angeschlagen beziehungsweise verletzt ausgeschieden sind“, berichtet der Coach.

Das U-15-Team musste sich der Düsseldorfer EG 1b in der Regionalliga B auswärts mit 4:7 (1:3, 1:2, 2:2) geschlagen geben. „In der Defensive haben wir schlecht gespielt“, sagte EVD-Trainer Fabian Schwarze. „Unsere beiden Torhüter haben dagegen eine gute Leistung abgeliefert.“ Auch die Effizienz lobte der Coach. „Vier Tore aus zehn Chancen ist nicht so verkehrt.“ Es trafen Max Muscheid (3) und Felix Brechlin.

Keine Konzentration im ersten Drittel

Mit 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) unterlag die U 13 den Löwen Frankfurt 1b in der Regionalliga B. „Hier fehlte im ersten Drittel völlig die Konzentration“, kritisierte Fabian Schwarze. „Wir haben in der Pause darüber gesprochen, etwas umgestellt, sodass es im zweiten Drittel etwas besser lief. Das letzte Drittel war dann schon ganz okay. Ab dem zweiten Drittel haben wir nur noch wenige Chancen zugelassen.“

Im Regionalliga-Turnier der U-11-Mannschaft erkannte Daniela Schmitz, die als Trainerin einsprang, ein Muster: „Mit dem kleinen Eis kommen die Kids nicht mehr gut zurecht. Die Reichweiten ändern sich einfach.“ Die jeweiligen zweiten Halbzeiten werden auf mittelgroßem Eis gespielt. „Und da waren die Ergebnisse deutlich knapper“, so Schmitz. So gab es Niederlagen gegen den EHC Troisdorf mit 5:10 (4:7, 1:3), gegen die Roten Teufel Bad Nauheim mit 5:12 (2:8, 3:4) und den Herner EV mit 4:10 (1:6, 3:4).

Gut verkaufte sich das U-9-Team, auch wenn es diesmal eine Niederlage zu verzeichnen gab. Der EVD gewann die Partie gegen die Eisadler Dortmund mit 14:2, spielte dann 5:5 gegen den EHC Gelsenkirchen und unterlag den Dinslakener Kobras mit 7:10. „Nach dem ersten Spiel war ein wenig der Schlendrian drin“, sagte Trainer Dirk Schmitz. (the)