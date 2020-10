2:1 gegen Wuppertal: VfB Homberg feiert ersten Heimsieg

Ob, wann und wie es in der Fußball-Regionalliga weitergeht, wenn der von der Bundesregierung beschlossene Lockdown für den Monat November in Kraft tritt, wird sich erst nach dem an diesem Wochenende ausgetragenen zwölften Spieltag entscheiden. Eines aber steht für die Spieler des VfB Homberg fest: Den ersten Heimsieg, den die Truppe von Coach Sunay Acar am Samstag mit einem 2:1 (1:1) gegen den Wuppertaler SV vor leeren Rängen im PCC-Stadion holte, nimmt den Kickern vom Rheindeich keiner mehr.

Der VfB, der im Gegensatz zu den letzten Auftritten diesmal offensiver im 4-2-3-1 ausgerichtet agierte, kam bereits in der fünften Minute mit der ersten Chance zur Führung. Clinton Asare, der für Ricardo Antonaci auf die rechte Verteidigerposition rückte, tankte sich über außen in den Sechzehner durch und feuerte einen scharfe Hereingabe ab. WSV-Keeper Daniel Szczepankiewicz konnte klären, doch den Abpraller versenkte Neuzugang Samed Yesil mit seinem ersten Tor für den VfB im Netz. Die Freude über die erste Führung am Rheindeich währte allerdings nur kurz. Nur zwei Zeigerumdrehungen später kam ein Klärungsversuch der VfB-Abwehr postwendend von der Mittellinie durch einen langen Pass von Tjorben Uphoff zurück, der im Lauf von Königs landete, der mit einem Schuss ins linke Eck den Ausgleich markierte.

Temporeiche zweite Hälfte

Da die Homberger ihr Glück in der Offensive suchten, waren sie gegen die blitzschnell umschaltenden Gäste anfällig für Konter. Erst brach Marvin Studtrucker über rechts durch und passte quer in den Strafraum auf Ametov, doch VfB-Keeper Philipp Gutkowski war noch rechtzeitig zur Stelle (10.). Dann war Königs nach einem Steilpass auf dem Weg zum Homberger Tor, kam aber nicht mehr rechtzeitig an den Ball, so dass Jeffrey Malcherek klären konnte (17.). In der 30. Minute hatten die Homberger jedoch die Großchance zur erneuten Führung. Doch Szczepankiewicz klärte mit einem Riesenreflex gegen den Schuss von Pierre Nowitzki aus fünf Metern.

Nach der Pause ging es temporeich weiter, beide Seiten standen hoch und versuchten sich am Führungstreffer. Doch auch die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten gut, so dass die Angriffsversuche ohne Torgefahr verpufften – bis zur 74. Minute. Resultierend aus einem Einwurf kam Hombergs Nicolas Hirschberger auf der linken Seite an den Ball, passte quer auf den im Sechzehner frei stehenden Marvin Lorch, und der beförderte die Kugel mit Übersicht zur erneuten Führung in den rechten Giebel. Und die hielt diesmal bis zum Ende, wenngleich der VfB auch bis zum Ende der sechsminütigen Nachspielzeit zittern musste. Dabei hatte der eingewechselte Necirwan Mohammad in der zweiten Minute der Nachspielzeit gar noch das 3:1 auf dem Fuß, schoss aber freistehend einen WSV-Verteidiger an. Das hätte sich beinahe sofort gerächt, als der Ball nach dem Gegenangriff von einem Innenpfosten zum anderen und von dort ins Feld zurück sprang. Der erste Heimsieg war perfekt – und der war für Sunay Acar auch „hochverdient“, so der VfB-Coach. „Am Ende hatten wir diesmal das Glück, mit dem wir bislang nicht sonderlich gesegnet waren, auf unserer Seite. Aber das haben wir uns auch erarbeitet. Das war eine Riesenwillensleistung von meiner Truppe.“

Die Statistik:

VfB Homberg – Wuppertaler SV 2:1 (1:1)

VfB: Gutkowski – Asare (73. Antonaci), Malcherek, Kaltak, Koenders – Lorch, Nowitzki (87. Mohammad), Jafari, Hirschberger – Yesil (66. Talarski), Rankl (90./+4 Harouz).

WSV: Szczepankiewicz – Erwig-Drüppel, Uphoff, Pytlik (46. Wendel), Cokkosan – Geisler, Grebe (79. Tasdemir), Rodrigues Pires – Studtrucker (66. Saric), Königs, Ametov (46. Marzullo).

Tore: 1:0 Yesil (5.), 1:1 Königs (7.), 2:1 Lorch (74.).

Gelbe Karten: Asare (5.), Lorch, Nowitzki, Mohammad – Geisler, Cokkosan, Uphoff

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter (falls der Spielbetrieb am 2. November nicht ausgesetzt wird): Mittwoch, 4. November, 19.30 Uhr: Alemannia Aachen – VfB (Tivoli).