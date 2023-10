1. MKC Duisburg zum zweiten Mal Europapokalsieger

Duisburg. Beim Turnier in Spanien schalten die Meidericher im Viertelfinale den Titelverteidiger aus. Im Endspiel feiert das Team ein 3:2 gegen Liverpool.

Als vor 22 Jahren zum ersten Mal die Europäische Clubmeisterschaft, die oft einfach nur „Champions Legaue“ genannt wird, in Acigné ausgetragen wurde, machte sich der 1. MKC Duisburg zum Premierensieger. Seither waren die Duisburger zwar zweimal Gastgeber für dieses prestigeträchtige Turnier – doch der Pokal wanderte stets in die Vitrinen anderer Vereine. Nun, im malerischen Arcos de la Frontera in Andalusien, schnappte sich der MKC zum zweiten Mal den internationalen Titel. Die Meidericher hatten zwar die Verteidigung des deutschen Meistertitels verpasst – doch der Europapokalsieg sorgte für ausreichend strahlende Gesichter.

Auszeichnung für Kapitän Tim Riecke

Im vergangenen Jahr hatten die Duisburger noch den vierten Platz belegt. Doch damit hatten die Meidericher Kanuten offenbar nur Schwung für den großen Wurf geholt. Die Vorrunde verlief für die Mannschaft um Kapitän Tim Riecke mit vier Siegen nahezu perfekt. Lediglich gegen den späteren Finalgegner aus Liverpool mussten sie sich mit 2:3 geschlagen geben.

Am Sonntagmorgen gewannen die Meidericher im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger ASD Pro Scogli Chiavari aus Italien mit 2:1. Im Halbfinale wartete der amtierende Deutsche Meister, der KSV Havelbrüder Berlin. Doch auch hier konnten sich die Meidericher mit 2:0 durchsetzen und zogen somit ins Finale ein. Dort spielten sie gegen FOA Liverpool und gingen gleich zu Beginn durch Alan Lignel mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase wurde es turbulent. Erst baute Erik Beukenbusch die Führung für Duisburg aus, ehe die Engländer herankamen. Tim Rieckes Treffer zum 3:1 brachte die Entscheidung – auch wenn Liverpool noch auf 2:3 verkürzte. So konnten sich Alan Lignel, Moritz Bäcker, Jan Grünewald, Erik Beukenbusch, Houssem Boudellal, Kapitän Tim Riecke, Benoit Richer und Marco Hoppstock über den Europapokalsieg freuen. Tim Riecke wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

