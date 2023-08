1. Meidericher KC muss sich mit der Champions League trösten

Duisburg. Der 1. Meidericher KC muss sich bei der Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft in Köln mit Platz vier begnügen. Niederlage im Halbfinale.

Mission missglückt: Das Herren-Team des 1. Meidericher Kanu-Clubs hat es nicht geschafft, auf dem Fühlinger See in Köln den im Vorjahr errungenen Titel des deutschen Kanupolo-Meisters zu verteidigen. Am Ende reichte es nur zum vierten Platz.

Nach dem Viertelfinalerfolg am Freitag gegen den ACC Hamburg lief in den folgenden Partien des Wochenendes beim amtierenden Meister nichts mehr zusammen. Mit zahlreichen Latten- und Pfostentreffern machte sich das Team das Leben schwer. Auch ein mehrfacher Systemwechsel durch Trainer Björn Zirotzki schlug fehl.

Im Halbfinale ging es gegen den Revierrivalen Rothe Mühle Essen, der sich zweimal mit 2:4 durchsetzen konnte – damit war der Traum vom erneuten Titelgewinn geplatzt. Es wurde dann am Sonntag auch nichts mit einem versöhnlichen Abschluss, denn die Spiele um Platz drei gingen gegen Wanderfalke Essen ebenfalls mit 2:4 und 1:5 verloren. Immerhin gelang durch den hauchdünnen Endspielsieg der Havelbrüder Berlin gegen Rothe Mühle der Einzug in die Champions League aufgrund des vorherigen zweiten Platzes in der Bundesliga-Tabelle.

Meidericher Frauen holen Bronze

Deutlich besser machten es etwas überraschend die Damen des MKC. Im Halbfinale verloren die Meidericherinnen sehr unglücklich durch ein Golden Goal mit 2:3 gegen den späteren Meister ACC Hamburg. Danach trumpfte das Team in den Spiele um Platz drei auf. Gegen den favorisierten Revierrivalen Rothe Mühle Essen gelang zunächst ein 2:1 durch Tore von Laura Brüllsauer und Katharina Grünewald, ehe durch das folgende 5:2 die nicht erwartete Bronzemedaille gesichert wurde. In dieser Partie waren Elena Gilles, Katharina Grünewald (je 2) und Roberta Catania die Torschützinnen.

Die zweite Herren-Mannschaft des MKC startete in der Leistungsklasse 4. Das überwiegend aus U-19-Akteuren bestehende Team gewann alle Spiele und besiegte im Finale den Lokalrivalen WSV Niederrhein durch zwei Tore von Jonas Kotermann mit 2:1. Beide Duisburger Vertreter schafften damit den Aufstieg in die Leistungsklasse 3. Die neu formierte Schülermannschaft des MKC belegte den 15. Rang.

