1:5! EV Duisburg kann Halles Abwehr nicht knacken

Duisburg. Der EV Duisburg verliert in der Eishockey-Oberliga gegen die Saale Bulls Halle mit 1:5. Nur Nedved trifft für die Füchse.

Der EV Duisburg fand am Dienstagabend im Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle kein Mittel, um die kompakte Abwehr der Gäste zu knacken. Die Füchse verloren die Partie vor 621 Zuschauern mit 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

EVD-Trainer Alex Jacobs musste dann doch auf Michael Fomin verzichten. Der Stürmer hatte sich im Spiel gegen Hamburg am vergangenen Sonntag eine Blessur am Knie zugezogen. Für einen Einsatz gegen seinen Ex-Klub reichte es nicht. EVD-Trainer Alex Jacobs sprach kurz vor der Partie gegen den Tabellendritten von einer „großen Herausforderung.“ Jacobs: „Wir müssen die Fehlerquote bis auf Null zurückschrauben, um eine Chance zu haben.“

Der EVD spielte schon nach wenigen Sekunden in Überzahl. Tobias Fischer vergab im Powerplay die frühe Führung der Füchse. Unmittelbar danach überstanden die Gastgeber ein Unterzahlspiel. In der siebten Minute erzielte Halle dann aber die Führung. Der frühere Duisburger Finn Walkowiak traf fast von der blauen Linie aus zum 0:1 in die Maschen. EVD-Goalie Niklas Lunemann sah die Scheibe erst spät – zu spät, um das Tor zu verhindern. In der 14. Minute war der Torwart dann aber gegen Thomas Merl zur Stelle und verhinderte das 0:2. In der 17. Minute scheiterte Oula Uski am Hallenser Torhüter Timo Herden. Eine Minute später hatten die Füchse bei einem Pfostenschuss der Gäste Glück.

Duisburg traf erst in der 54. Minute

Die Füchse starteten gut ins zweite Drittel. Mark Heatly hatte in der 24. Minute den Ausgleich auf dem Schläger, doch Timo Herden war einmal mehr zur Stelle. Eine Minute später spielte Duisburg wieder in Überzahl. „Coco“ Krämer verpasste hier den Ausgleich. In der 27. Minute fand Pascal Behlau eine Lücke, Herden erreichte aber so eben noch den Puck.

Der EVD machte Druck, die Gäste, die ihrerseits sehr kompakt verteidigten, erzielten aber mit ihrer ersten Chance im zweiten Durchgang das 0:2. Tatu Vihavainen setzte sich am Ende mit einer schönen Einzelleistung durch. Dieser Treffer nahm den Füchsen Schwung. Der EVD ließ kurz vor der zweiten Drittelpause ein weiteres Überzahlspiel ungenutzt.

Zu Beginn des dritten Durchgangs ließen die Füchse auch ihr fünftes Überzahlspiel im Match ungenutzt. In der 45. Minute schlug stattdessen Halle wieder zu. Thomas Merl erzielte das 0:3. Angesichts der Abwehrstärke der Gäste am Dienstagabend hatte dieser Treffer bereits vorentscheidenden Charakter. Der EVD schaffte in der 54. Minute durch Ondrej Nedved den Anschluss zum 1:3 – durch ein ausgenutztes Überzahlspiel.

2:48 Minuten vor dem Ende nahm Alex Jacobs den Torwart vom Eis. Das Risiko wurde nicht belohnt. Nur 17 Sekunden später traf Patrick Schmid für Halle ins leere Tor zum 1:4. Damit war aber noch nicht Schluss. Tatu Vihavainen legte noch das 1:5 nach (58.).

Am Freitag geht es für die Füchse mit einem weiteren Heimspiel weiter. Um 19.30 Uhr trifft der EV Duisburg auf die Tilburg Trappers.

EV Duisburg – Saale Bulls Halle 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Tore: 0:1 (6:17) Walkowiak (Varttinen, Weyrauch), 0:2 (30:33) Vihavainen (Hoffmann, Walkowiak), 0:3 (44:42) Merl (Hoffmann, Plauschin), 1:3 (53:34) Nedved (Lundh Hahnebeck, Schmitz/5-4), 1:4 (57:29) Schmid (EN), 1:5 (57:58) Vihavainen (Weyrauch, Varttinen); Strafen: Duisburg 6, Halle 16 – Zuschauer: 621.

