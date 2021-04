0:1-Niederlage: MSV Duisburg lässt in Dresden Chancen aus

Dresden. Der MSV Duisburg verliert 0:1 bei Dynamo Dresden. Für die Zebras schloss sich in dieser Partie ein Kreis.

Im Rudolf-Harbig-Stadion schloss sich für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Mittwochabend ein Kreis. Das dürfte die Zebras allerdings nicht aus der Bahn werfen. Zuletzt war der MSV im Hinspiel gegen Dynamo Dresden am 29. November beim 0:3 ohne Torerfolg geblieben. Danach trafen die Meidericher in jedem Spiel. Beim Wiedersehen in Dresden endete diese Serie. Der MSV verlor das Nachholspiel in Elb-Florenz mit 0:1 (0:1).