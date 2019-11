Vorne hui, hinten geht so: DEG besiegt Ingolstadt mit 6:5

Es gibt Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga, die sind von der Taktik geprägt. Von der grundsätzlich guten Idee, Tore verhindern zu wollen. Die Idee mögen auch die Spieler der Düsseldorfer EG und des ERC Ingolstadt am Freitagabend gehabt haben – aber zwischen Idee und Wirklichkeit besteht bisweilen ein Unterschied. Zur Freude der zahlreichen Zuschauer im ISS Dome, die in den ersten 20 Minuten bemerkenswerte fünf, insgesamt gar elf Tore zu sehen bekamen. Letztlich gewann die DEG mit 6:5 (3:2, 1:2, 2:1).

Bereits nach zweieinhalb Minuten lag die DEG vorne: Rihards Bukarts hatte seine Mannschaft in Führung gebracht. Doch kaum war das letzte Jubellied gesunden, hingen die gerade noch geschwenkten Schals wieder an den Hälsen der DEG-Fans, hatte Ingolstadt auch schon ausgeglichen. Nach einem Pass von hinter dem Tor zog Wayne Simpson ab – und weil DEG-Verteidiger Bernhard Ebner für wenige Sekunden die Übersicht verlor, konnte der Schütze seinen eigenen Abpraller zum 1:1 verwerten (4.). Die Panther wurden nun stärker, brachten die DEG-Abwehr einige Minuten lang zum Schwimmen. Glück für die Rot-Gelben, dass Brett Olson einen Pass am langen Pfosten nicht erreichen konnte (8.). Kurz danach hatten sich die Hausherren aber wieder geschüttelt – und Ebner selbst bügelte den Ausgleich aus. Der Abwehrspieler rückte auf und traf aus dem Slot. Nun hatte wieder die DEG Oberwasser, kombinierte sich durchs Ingolstädter Drittel – und traf, als Reid Gardiner ebenfalls aus dem Zentrum heraus das 3:1 erzielte (15.). Doch noch einmal machten es die Düsseldorfer ihrem Gegner zu leicht: In der 17. Minute kam Ingolstadts Kris Foucault zum Abschluss, während drei DEG-Spieler ihn zwar umzingelten, aber keiner von ihnen den ERCI-Stürmer wirklich angriff. Kurz darauf lag die Scheibe, die DEG-Goalie Mathias Niederberger durch die Beine bekam, im Düsseldorfer Netz.

DEG 4:2 vorne, doch Ingolstadt gleicht aus

Am Gesamteindruck änderte sich auch im Mittelabschnitt nicht viel. „Beide Mannschaften machen richtig viel Druck“, befand DEG-Verteidiger Alexander Dersch. „Wir müssen uns in der eigenen Zone besser freilaufen.“ Frei war auch Ken Andre Olimb nach nur 25 Sekunden, als er das 4:2 erzielte. Doch Ingolstadt dachte gar nichts ans Aufgeben. Nachdem die Hausherren zwei Überzahlmöglichkeiten ungenutzt gelassen hatte, machte es Maury Edwards besser und stellte den Anschluss her (29.). Und nach knapp 34 Minuten stand es 4:4. Brett Olson hatte abgezogen, DEG-Goalie Mathias Niederberger erwischte die Scheibe nicht – und schon war alles wieder ausgeglichen.

Im Schlussabschnitt hatten sich beide Teams defensiv zusammengerissen. So brauchte es einen abgefälschten Schuss, um die DEG wieder nach vorne zu bringen: Johannes Johannesen schoss von hinten, Jerome Flaake hielt seine Kelle rein und es stand 5:4 (52.). Richtig schick wurde es beim 6:4: Maxi Kammerer zog einfach mal ab und nagelte die Scheibe in den linken Winkel (55.). Mit sechs Mann kam Ingolstadt durch Jerry D’Amigo nochmal heran, doch es blieb beim DEG-Sieg.