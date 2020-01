Vier Spieler der Düsseldorfer EG treffen auf die Schweiz

Düsseldorf. Bundestrainer Toni Söderholm hat einen Perspektivkader für zwei Testspiele nominiert. Huß, Jahnke, Kammerer und Leon Niederbeger sind dabei.

Der 7. Februar ist nicht nur ein Freitag, sondern für die Düsseldorfer EG auch noch ein spielfreier Tag in der Deutschen Eishockey-Liga. Dennoch sind vier Spieler aus der Mannschaft von Trainer Harold Kreis nicht beschäftigungslos. Denn am 6. und 7. Februar laufen Verteidiger Johannes Huß sowie die Stürmer Charlie Jahnke, Maximilian Kammerer und Leon Niederberger für die deutsche Nationalmannschaft auf – die in den beiden Spielen gegen die Schweiz als so genanntes „Top-Team Peking“ firmieren wird. Das heißt nichts anderes, als dass Bundestrainer Tommy Söderholm einen Perspektivkader ins Rennen schickt.

Die DEB-Auswahl trifft zunächst am Donnerstag, 6. Februar, um 20.15 Uhr im Sportzentrum Herisau auf die Eidgenossen. Am Freitag folgt um 20.15 Uhr in der Eisbahn Kleinholz in Olten das zweite Duell mit der Schweizer Auswahl.

Spieler können sich empfehlen

Söderholm nominierte für die beiden Begegnungen zwei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Angreifer. Die Mannschaft trifft sich zunächst am 4. Februar in Füssen, ehe am 5. Februar die Abreise in die Schweiz folgt. Die Spiele gegen die Eidgenossen werden kostenfrei auf MagentaSport übertragen.

„Wir haben bereits im vergangenen Jahr zwei sehr gute Spiele mit dem Top-Team Peking gegen die Schweiz absolviert. Nun sind neue Spieler aus unterschiedlichen Jahrgängen hinzugekommen, die unter anderem auch schon bei der U-20-Nationalmannschaft zum Einsatz kamen“, erklärt der Bundestrainer. „Alle Akteure sind somit schon längere Zeit in unserem System und haben sich in ihren Vereinen weiterentwickelt. Sie können nun weitere Erfahrung im Trikot der Nationalmannschaft sammeln und sich für die WM-Vorbereitung und die Weltmeisterschaft empfehlen.“

Das Top-Team Peking ist eine Perspektivmannschaft, die mit Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 jungen deutschen Spielern, Spielpraxis und Wettkampferfahrung im internationalen Eishockey bringen wird. Ein ähnliches Projekt hatte es auch schon zuvor gegeben.