Düsseldorf. Zuletzt gab die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga einige Male trotz Führung die Punktspiele im Schlussdrittel noch aus der Hand.

Trainer Harold Kreis: Düsseldorfer EG hat kein Kraftproblem

„Wir haben sehr gut gespielt, sind aber alle enttäuscht über die Niederlage.“ Harold Kreis, Cheftrainer der Düsseldorfer EG, schwankt auch einige Tage nach der 2:3-Niederlage in der Deutschen Eishockey-Liga beim ERC Ingolstadt noch zwischen den Gefühlen. Denn trotz des guten Auftritts musste sein Team die Rückreise ohne Punkte antreten. Und das trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit drehten die Ingolstädter die Partie mit drei Treffern innerhalb von drei Minuten. Die DEG fuhr am Ende mit leeren Händen in die Umkleidekabine.

„Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie in einer anderen Spieltaktik als gewohnt ohne aggressives Forechecking spielen kann“, resümierte Kreis und kritisierte: „Wir haben ein paar Strafen genommen, die wir nicht hätten nehmen müssen.“ Zwei der drei Gegentore kassierten die Düsseldorfer in Unterzahl.

Es war zugleich wieder einmal ein Spiel, das die DEG im Schlussdrittel noch aus der Hand gab. Dies passierte bereits in den Wochen zuvor gegen Mannheim (1:3) und in Köln (1:2). Ein Kraftproblem schließt der Trainer jedoch trotz der zwischenzeitlich zahlreichen Ausfälle aus und sieht die Ursache woanders: „Die Teams greifen zu anderen Mitteln, um uns von unserem Spiel abzubringen, seien es nun Nickligkeiten oder Checks.“ Dadurch komme seine Mannschaft bisweilen aus der Spur, „nur ein bisschen, aber das genügt dem Gegner, um den Anschlusstreffer oder die Führung zu erzielen“.

Es falle schwer, hier als Coach von außen geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Erfahrung sei hier das beste Rezept, sagt jedenfalls Trainer Harold Kreis: „Wir sind eine junge Mannschaft, die in solchen Situationen noch nicht die Souveränität auf dem Eis hat. Aber jedes Spiel bringt uns dabei ja etwas weiter.“ Vermutlich schon am Freitag (19.30 Uhr), die Heimpartie gegen Nürnberg.

Derweil muss der Verteidiger Alexander Dersch in der kommenden Zeit vorerst beim Kooperationsverein EV Landshut auflaufen und sich dort mit guten Leistungen wieder ins Rampenlicht spielen.

Hane spielt für die Moskitos

Nachwuchstorwart Hendrik Hane wird am Freitagabend für die Moskitos Essen im Oberliga-Heimspiel gegen die Tilburg Trappers zwischen den Pfosten stehen. „Da bekommt er in einem Spiel so viele Schüsse wie bei uns in drei Spielen“, mutmaßt Kreis. Die Spielpraxis kann Hane am Sonntag (16.30 Uhr) direkt in der DEL nutzen, denn im Heimspiel gegen die Straubing Tigers soll Hane das DEG-Tor hüten.