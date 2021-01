Timo Boll: Erfolgreichster Spieler von Borussia Düsseldorf

Düsseldorf Kein Tischtennisspieler hat mit Borussia Düsseldorf so viele Titel geholt wie Timo Boll. Der nächste soll folgen: die Meisterschaft.

Dass Timo Boll zu den besten Tischtennisspielern der Welt gehört, zeigt die Weltrangliste. Jetzt hat er auch vereinsintern die Spitzenposition übernommen. Mit dem Pokalsieg am vergangenen Wochenende verdrängte der Linkshänder den derzeitigen Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf vom Platz des erfolgreichsten Spielers von Borussia Düsseldorf. Boll stemmte inzwischen 26 Mal eine Trophäe mit der Borussia in die Höhe. Roßkopf kommt in 14 Jahren am Rhein auf 25 Erfolge.

„Ich bin einfach nur dankbar für die schönen Momente mit dem Team. Jedes Mal ist es wieder etwas Besonderes, jeder Titel war schön und einzigartig“, meint Boll. „Dass ich jetzt die meisten Titel gewonnen habe, ist toll, aber Jörg Roßkopf war und bleibt eine absolut prägende Figur für die Borussia. Und auch all die anderen Spieler, die die Erfolge für die Borussia erspielt und erkämpft haben, sollten nicht vergessen werden. Ich spiele nun auch schon eine ganze Weile für Düsseldorf und bin einfach froh, dass es eine erfolgreiche Zeit war und ich auch ein bisschen Einfluss hatte.“ So sind eben auch Kristian Karlsson (Weltrangliste 29), Anton Källberg (WR 58) und Ricardo Walther (WR 89) am neuen Boll-Rekord beteiligt.

Das Triple soll nun her

Die neue Borussia-Bestmarke ändert aber nichts am Heißhunger auf weitere Titel. So streben die Borussen nach dem Sieg in der Champions League und dem Pokalerfolg auch die Meisterschaft an. Bis es soweit ist, wartet noch einiges an Arbeit. So auch das Liga-Rückspiel (19 Uhr, Borussia-Düsseldorf-Straße 1) gegen den SV Werder Bremen TT. Das Hinspiel in Bremen gewann die Borussia klar mit 3:0. Dabei konnte es sich der Rekordmeister sogar erlauben, Boll zuhause zu lassen. „Jetzt spielt Bremens Nummer eins Mattias Falck deutlich konstanter“, sagt Düsseldorfs Cheftrainer Danny Heister. Dennoch könnte es sein, dass Boll auch in dieser Partie eine Auszeit bekommt. „Das ist derzeit aber nur ein Gedankenspiel und hängt davon ab, ob alle fit sind. Anton ist derzeit ein bisschen müde und muss den Erfolg von Ulm erst einmal verarbeiten. Wir sind flexibel und habe alle Möglichkeiten“, erklärt der Niederländer.

Nach der Niederlage des TTF Ochsenhausen im Nachholspiel beim Post SV Mühlhausen haben die Düsseldorfer derzeit mit 20:2 Zählern sechs Minuspunkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Bremen rangiert mit 10:14 Zählern auf Tabellenplatz neun. Die Hoffnung auf die Teilnahme an den Playoffs (mindestens Platz vier) haben sie aber nicht aufgegeben, denn es stehen noch neun Spieltage aus und der Rückstand auf Position vier beträgt nur sechs Punkte. So werden Mattias Falck (WR 8), Kirill Gerassimenko (WR 46), Marcelo Aguirre (WR 62) und Hunor Szocs (WR 132) auch in Düsseldorf etwas mitnehmen wollen. „Die Düsseldorfer sind momentan in überragender Form, aber wir werden alles geben, um eine Überraschung zu schaffen“, sagt Werder-Teammanager Sascha Greber. (tino)