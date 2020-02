Ausgerechnet in Berlin. Am Tag, als bekannt wurde, dass mit Mathias Niederberger einer der besten Torhüter der Deutschen Eishockey-Liga die Düsseldorfer EG verlassen wird, spielten die Rot-Gelben bei seinem neuen Verein, den Eisbären Berlin. Freilich hat es noch keines der beiden Teams bestätigt. Das ist Usus in der DEL – so lange eine der beiden Mannschaften noch in der Saison aktiv ist, wird ein Wechsel nicht offiziell bestätigt. Allerdings könnten es beide Teams nun doch schon tun, denn längst ist durchgesickert, dass Niederberger bei den Eisbären unterschrieben hat – offenbar für zwei Jahre. Die Gerüchte gab es schon lange, übereinstimmenden Medienberichten aus der Hauptstadt zufolge hatte der Torhüter, der auch in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommt, schon vor einiger Zeit seinen Namen unter das entsprechende Papier gesetzt – angeblich nachdem er sich mit der DEG nicht einigen konnte, obwohl es dem Torhüter nicht ums Geld gegangen sei.

Niederberger wäre nicht Niederberger, hätte er nicht völlig unbeeindruckt davon am Freitagabend erneut eine bärenstarke Leistung im Düsseldorfer Tor geboten. So war er maßgeblich am 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung beteiligt.

Das lange Warten auf ein Tor

Die Eisbären waren in den ersten 20 Minuten die aktivere Mannschaft, wurden aber auch nicht zwingend genug. Eine Großchance hatte Marcel Noebels in der 15. Minute, als er in Überzahl knapp am Tor vorbei schoss – allerdings aus extrem spitzen Winkel. Die beste Gelegenheit aufseiten der DEG hatte Ex-Eisbär Charlie Jahnke bei einem Konter (13.) – und war schließlich angefressen, dass der Puck nicht drin war. „Das muss das 1:0 sein“, grantelte er in ein Mikrofon von Magentasport. „Wir sind nicht konsequent genug, müssen uns besser unterstützen und in den Zweikämpfen eklig sein.“

Das gelang im zweiten Drittel dann schon deutlich besser. Zwar hatten die Eisbären durch Austin Ortega (23.) und André Rankel (24.) gute Gelegenheiten, doch kurz danach riss die DEG das Geschehen an sich. Die Gäste ließen aber ebenso ihre Chancen ungenutzt – darunter auch die wohl beste durch Ken-André Olimb in Überzahl, die Eisbären-Goalie Justin Pogge jedoch abwehrte. In den Schlussminuten den Abschnitts stand aber wieder Niederberger im Mittelpunkt, der gleich drei Topchancen der Hausherren abwehrte.

Charlie Jahnke und Luke Adam treffen

Das Geduldsspiel ging in den letzten 20 Minuten weiter – zunächst mit dem besseren Ende für die DEG. Einen Berliner Fehlpass im eigenen Drittel fing Rihards Bukarts ab, den Rebound verwandelte Jahnke zum 1:0 (50.). Doch Mark Olver traf knapp sechs Minuten vor dem Ende zum 1:1 – als er aus kurzer Distanz und ohne Sicht für Niederberger den Puck in die Maschen drosch. In der Overtime entschied Luke Adam die Partie für die DEG.

Berlin: Pogge (Dahm) – Hördler, Wissmann; Labrie, Lapierre, Streu – Kettemer, McKiernan; Noebels, Sheppard, Pföderl – Müller, Rampage; Ortega, Aubry, Ferraro – Reichel, Olver, Rankel.

DEG: Mathias Niederberger (Hane) – Zanetti, Johannesen; Adam, Olimb, Flaake – Urbom, Nowak; Kammerer, Barta, Gardiner – Geitner, Jensen; Jahnke, Lucenius, Bukarts; Huß; Leon Niederberger, Buzas, Eder.

Tore: 0:1 (49:19) Jahnke (Bukarts), 1:1 (54:12) Olver (Reichel), 1:2 (61:24) Adam (Olimb, Jensen).

Strafen: Berlin 14, Düsseldorf 14.

Schiedsrichter: Kopitz/Schütz.

Zuschauer: 14.200.