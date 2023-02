Live! DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorf führt in Nürnberg

Nürnberg. Zweitliga-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals: Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Das Spiel im Live-Ticker.

Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune geht trotz mehrerer Rückschläge zuletzt in der 2. Fußball-Bundesliga zuversichtlich ins Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Nürnberg. „Der Auftritt gegen Paderborn darf sich nicht wiederholen und ich bin mir sicher, dass die Jungs mit einem ganz anderen Gefühl in die Partie gehen werden“, sagte der 48-Jährige am Dienstag und damit einen Tag vor der Partie in Franken (Mittwoch, 18 Uhr/Sky). „Es ist eine Riesenchance für uns. Ich habe Bock drauf.“ Die Fortuna hatte am vergangenen Freitag 1:4 beim SC Paderborn verloren.

DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: Das Spiel im Live-Ticker

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Nürnberg: 30 Jensen - 28 Gyamerah, 5 Geis, 16 Schindler - 22 Valentini, 21 Flick, 15 Nürnberger - 17 Castrop, 6 Tempelmann - 23 Duah, 33 Daferner. - Trainer: Weinzierl

Düsseldorf: 33 Kastenmeier - 15 Oberdorf, 3 Andre Hoffmann, 5 Klarer - 31 Sobottka, 4 Tanaka - 11 Klaus, 23 Appelkamp, 19 Iyoha - 28 Hennings, 9 Kownacki. - Trainer: Thioune

Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Zuschauer: 26.000

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf