Kaan Ayhan: „Mehr als ein Punkt wäre nicht verdient gewesen“

Düsseldorf. Auch der Düsseldorfer Abwehrspieler sah beim Augsburger Tor nicht gut aus. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, gibt der Fortuna-Akteur zu.

Wenn es nach Kaan Ayhan gegangen wäre, dann hätte Schiedsrichter Daniel Siebert den frühen Treffer von Rouwen Hennings in der sechsten Spielminute durchaus werten dürfen. „Ich sage mal lieber nichts dazu“, erklärte der Fortuna-Verteidiger nach dem 1:1 (1:1) gegen den FC Augsburg, schob dann aber doch noch nach: „Wenn er mich nicht schubst, komme ich auch nicht mit der Hand an den Ball.“ Und trotzdem war sich Ayhan am Ende sicher: „Mehr als einen Punkt wäre für uns heute auch nicht verdient gewesen.“

Nicht nur am annullierten Treffer des Torjägers war der Abwehrspieler diesmal eher unglücklich beteiligt, sondern auch am Rückstand vier Minuten später, als er sich - wie André Hoffmann zuvor – von Augsburgs Schützen Florian Niederlechner viel zu leicht ausspielen ließ. „Das haben wir einfach nicht gut verteidigt“, gab Ayhan zu, richtete den Blick dann aber auch schnell wieder nach vorne: „Das Gute ist, dass wir es weiter in der eigenen Hand haben.“ Hätte er selbst den Ball aus aussichtsreicher Position in Minute 69 nicht ganz knapp mit dem Kopf verpasst, wer weiß? Womöglich hätte sich die Fortuna schon jetzt auf die Relegation vorbereiten dürfen. Und nicht auf ein weiteres Endspiel am letzten Spieltag in Berlin.