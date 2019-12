Düsseldorf. Fortuna Düsseldorfs Top-Stürmer kann beim FC Augsburg wohl wieder mitwirken. Doch Rouwen Hennings alleine kann es auch nicht richten.

Fortuna Düsseldorfs Hoffen auf Hennings und mehr Kreativität

Am Samstag hatte Rouwen Hennings noch alles probiert, fuhr mit seiner Mannschaft ins Teamhotel, doch es reichte nicht für einen Einsatz beim Spiel gegen Leipzig (0:3) am Abend. Der Körper war durch eine Erkältung zu geschwächt. Der Stürmer winkte ab.

Fortunas Verantwortliche verzichteten zwar ungern auf ihren Toptorjäger, doch ihnen war bewusst, dass ein fitter Hennings beim FC Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr) und gegen Union Berlin sehr wichtig sein wird und ein Einsatz gegen Leipzig die schnelle Gesundung gefährdet hätte. Nun hoffen Friedhelm Funkel und die Fans gleichermaßen, dass Hennings wieder eingreifen kann.

Hennings Bilanz: Zehn Tore in 14 Ligaspielen

„Es sieht ganz ordentlich aus“, sagte der Trainer vor der Abfahrt in die Fuggerstadt am Montag. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er im Kader steht. Und wenn er dabei ist, wird er auch in der Startelf stehen.“ Kein Wunder, dass Funkel die vollständige Genesung herbeisehnt. Hennings ist bisher die Lebensversicherung der Fortuna. In 14 Ligaspielen traf er zehn Mal, dazu zwei Mal in den beiden Pokalpartien.

Doch nur auf Hennings wird sich Fortuna nicht verlassen können. Denn der 32-Jährige war bisher unheimlich effektiv. 29,4 Prozent seiner Torschüsse fanden den Weg ins Gehäuse. Zum Vergleich: Bei Timo Werner sind es 25,4 Prozent, bei Robert Lewandowski „nur“ 24,3. Ob Hennings diese Quote durch die ganze Saison ziehen kann, bleibt abzuwarten.

Dawid Kownacki nähert sich an

Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte, Dawid Kownacki, hat bisher noch nicht getroffen, nähert sich aber langsam an. Gegen Leipzig verhinderte der Innenpfosten das erste Saisontor.

Funkel möchte aber generell eine Verbesserung des Offensivspiels sehen. „Die Mannschaft ist bemüht. Wir müssen aber beständiger werden, unsere Tormöglichkeiten besser nutzen und auch noch mehr herausspielen“, sagt der Trainer.

Ghanaische Flügelzange Tekpetey/Ampomah nur mit guten Ansätzen

Von den offensiven Zugängen zeigte bisher nur Erik Thommy, dass er für die Bundesliga reif ist. Die ghanaische Flügelzange Bernard Tekpetey und Nana Ampomah zeigte nur ein paar gute Ansätze, mehr noch nicht. Neben der fehlenden Offensivkraft von den Außen, braucht es auch wieder mehr Kreativität aus dem Zentrum. Der dafür vom FC Chelsea ausgeliehene Lewis Baker konnte diese Rolle noch nicht ausfüllen.

Für die Rückrunde liegen die Hoffnungen auf Kevin Stöger. Doch der Österreicher, der sich im letzten Saisonspiel der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zuzog, wird womöglich nicht direkt an sein Leistungsniveau aus der Rückrunde anknüpfen können. Insgesamt ist bei allen Akteuren im Angriff noch Luft nach oben – außer beim Torjäger vom Dienst, Rouwen Hennings.