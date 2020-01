Fortuna Düsseldorf: Trainer Funkel verteidigt Torhüter

Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Friedhelm Funkel hatte gestern einen langen Fußball-Sonntag zu bewältigen. Morgens war Auslaufen der Profis an der Arena angesagt: Muskeln lockern, Wunden lecken nach dem bitteren 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen, vielleicht auch den Kopf hochhalten nach einem Tiefschlag, der die Düsseldorfer in der Bundesliga mindestens mal bis kommenden Sonntagabend auf einem Abstiegsplatz festgetackert hat. Dann geht es nach Leverkusen.

Funkel musste gestern nach dem Mittagsmahl erst einmal nach München. Nicht zu den Bayern allerdings. Der 66-jährige Fußballfachmann sah sich in den Sky-Studios den kommenden Sonntagsgegner Bayer 04 Leverkusen bei Schlusslicht SC Paderborn an – und sprach danach bis 21.30 Uhr in der Fußball-Fünferrunde Sky90 drüber.

Rensing ist noch nicht so weit

Keine leichte Übung nach einer Partie gegen Mitkonkurrent Bremen, die frustrierender kaum hätte laufen können. Ausgerechnet Bundesliga-Debütant Florian Kastenmeier trug eine große Mitschuld an der Heimniederlage, nachdem der ehemalige Regionalliga-Keeper des VfB Stuttgart II einen weiten Freistoßball unterschätzt und den folgenden Kopfball von Werder-Kapitän Niklas Moisander unglückbringend ins eigene Tor gelenkt hatte.

„Flo war trotzdem die richtige Entscheidung. Natürlich hat er die Situation falsch eingeschätzt. Aber das Gegentor war auch Pech. Wir bauen Flo nun wieder auf“, versichert Trainer Funkel. Etwas anderes bleibt ihm vermutlich nicht übrig.

Viel Luft nach oben: Neuzugang Steven Skrzybski von Fortuna Dusseldorf, hier gegen Bremens Maximilian Eggestein. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Bongarts/Getty Images

Unklar ist nämlich, ob Zack Steffen bis zum Leverkusen-Spiel am Sonntag (18 Uhr) seine Reizung an der Patellasehne auskuriert hat. Die beschäftigt ihn schon seit einiger Zeit – mal mehr, mal weniger schmerzhaft. Selbst das Ärzte-Team mag da erst einmal keine zeitliche Prognose abgeben wollen.

Michael Rensing, der in der vergangenen Saison bei Fortuna 32 der 34 Punktspiele bestritten hatte, ist nach überstandener Schulterverletzung erst seit knapp zwei Wochen wieder voll im Training. „Das ist wenig“, sagt Funkel. Zu wenig, um die Belastung eines Bundesliga-Spiels schon bewältigen zu können.

Vermutlich wird Funkel aber seiner Offensive mehr Aufmerksamkeit schenken müssen als der Torhüterposition. Nicht nur am Samstag entpuppte sich der Vorwärtsgang als die größere Baustelle. Zwei der Torchancen verwertet – und vermutlich wäre die Diskussion um Kastenmeiers Fehleinschätzung zum ärgerlichen Randaspekt geschrumpft.

7,1 Millionen Euro Ablöse, aber kein Tor

Die Fortunen probierten es mit Neuzugang Steven Skrzybski in der Offensive auf der rechten und Torlos-Angreifer Dawid Kownacki auf der linken Seite. Vier gute Tormöglichkeiten vereinigten der ehemalige Schalker und der mit 7,1 Millionen Euro teuerste Fortuna-Zugang von Sampdoria Genua. Allein an der Finalisierung haperte es gewaltig.

Skrzybski deutete zwar seine technischen Fertigkeiten am Ball an, dribbelte sich aber trotz aussichtsreicher Strafraumposition stets im Werder-Bollwerk fest, anstatt abzuschließen. Besonders eklatant traf dies auf die 50. Minute zu. Da lief Fortuna einen 4-2-Konter aufs Bremer Tor. Doch der 27-jährige gebürtige Berliner bediente keinen seiner drei mitgelaufenen Kollegen.

Eigensinn liegt Dawid Kownacki mittlerweile fern. Das Selbstvertrauen des 22-Jährigen ist nach 18 Pflichtspielen in dieser Saison ohne Treffer so weit im Keller, dass er kaum noch in der Lage scheint, einen Gegner auszuspielen. Die einzige gute Chance des Polen landete in der 54. Minute aus spitzen Einschusswinkel neben dem Ziel.

Vergrabene Qualitäten

Trainer Funkel winkte seinen Sorgen-Stürmer wenig später vom Feld. Dass sich tatsächlich leichte Pfiffe der 46.000 Zuschauer in den Abgang mischten, spricht angesichts des ansonsten mega-geduldigen Fortuna-Publikums für sich.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel bediente später die Gebetsmühle: „Dawid fehlt schlicht ein Tor.“ Auch an Kownacki und seinen derzeit vergrabenen Qualitäten hängt ein Stück Düsseldorfer Hoffnung im Bundesliga-Abstiegskampf.

Rund um Fortuna

Comeback: Genau 244 Tage nach seinem Kreuzbandriss feierte Kevin Stöger am Samstag gegen Bremen sein Comeback. Der Spielmacher wurde in der 70. Minute eingewechselt.

Verwarnung: Glück hatte Fortunas Abräumer Adam Bodzek in der Nachspielzeit. Der Sechser ging gegen Werder-Torhüter Jiri Pavlenka im Kampf um den Ball dermaßen rücksichtslos vor, dass Referee Felix Brych auch die Rote Karte wegen gefährlichen Spiels hätte zucken können.

Kulisse: 46.000 Zuschauer bedeuteten den drittbesten Heimspielwert der Fortuna bislang.