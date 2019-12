Fortuna Düsseldorf: Trainer Funkel verlängert am Montag

Für Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und Cheftrainer Friedhelm Funkel endet das Fußballjahr 2019 erst am Montagmorgen. Der Kaffee dürfte den beiden Lenkern der Fortuna nach dem letztlich glücklichen, hart erkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg über Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin beim abschließenden Vertragsgespräch besonders munden. „Wir werden mit dem Trainer finalisieren“, betonte Pfannenstiel wenige Minuten nach dem umjubelten Siegtreffer des eingewechselten Erik Thommy. Finalisieren heißt: Funkel bleibt ein weiteres Jahr. Aber nur im Falle des Klassenerhalts.

„Drinbleiben ist unser einziges Ziel“, versichern Pfannenstiel und Funkel unisono. Mit den Pluspunkten 13, 14 und 15 auf der Habenseite ist genau dies wieder wahrscheinlicher geworden. Thommys Lucky Punch genau 18 Spielsekunden vor dem Ende mit einem Weitschuss gegen den rechten Berliner Innenpfosten riss die mehr als 45.000 Zuschauern aus den Sitzen.

Union im Weihnachtsmodus

Kampf, Einsatzwille, Laufarbeit, taktische Ordnung – alles hatte gerade in der ersten Halbzeit gestimmt bei einer auf fünf Positionen veränderten Startelf. Rouwen Hennings 1:0 war deshalb vollkommen verdient. Und das elfte Saisontor des Sturmtanks war dazu ein besonders schönes: Vom halbrechten Ende des Berliner Strafraums schlug es im linken Torwinkel ein. Union-Keeper Rafal Gikiewicz war ohne Abwehrchance.

Siegestaumel: Erik Thommy (2.v.r) wird nach dem 2:1-Tor gefeiert. Foto: Bernd Thissen / dpa

Der schnelle Ausgleich durch Michael Parensen nur drei Minuten nach der Pause löste die Gäste aus dem „Weihnachtsmodus“, wie Torsteher Gikiewicz hinterher sagte. Das 1:1 sorgte bei Fortuna im Gegenzug für weiche Knie. Das Los einer Elf, die zuletzt nur sportliche Prügel bezigen hatte. In dieser Phase musste Keeper Zack Steffen mehrmals den 1:2-Rückstand vereiteln, der vermutlich ins finale Düsseldorfer Verderben gemündet wäre.

Mit dem eingewechselten, umgehend offensivfreudigen Erik Thommy allerdings rissen die Gastgeber das Ruder in der Schlussviertelstunde wieder an sich. Die 25-jährige Leihgabe vom VfB Stuttgart war ein Streichresultat des schwachen Augsburger Auftritts in Trainer Funkels Startelf gewesen. Der gewährte dann dem Mittelfeldspieler 23 Minuten, um sich zurückzumelden. In der letzten der regulären Spielzeit setzte Thommy das dickste Ausrufezeichen in seiner Zeit bei Fortuna.

„Der Trainer hat mich noch gebracht, ich habe das Beste draus gemacht“, meinte Thommy schmunzelnd, „jetzt können wir alle etwas entspannter ein paar Tage abschalten.“ 15 Punkte und Platz 16 sind allerdings kein Grund zum Jubel. „Drei mehr hätten es schon sein müssen“, befand Abwehrchef Kaan Ayhan, „dass wir nach den letzten Niederlagen nicht wie Manchester City aufspielen, war auch klar. Aber wir haben uns nach vielen internen Gesprächen zusammengerauft. Das hat man auf dem Spielfeld gesehen. Nur mit einer solchen kämpferischen Einstellung kann man das Spielglück auf seine Seite ziehen.“

Trainingslager in Marbella

Das sah auch sein Positionskollege Andre Hoffmann so, der für Kasim Adams in die Innenverteidigung zurückgerückt war: „Die vergangenen Wochen dürfen nicht unser Anspruch sein. Mit diesem 2:1 können wir nun mit einem etwas besseren Gefühl Weihnachten feiern.“

Am 4. Januar wird dann im Trainingslager in Marbella wieder intensiv gearbeitet. „Da“, kündigt Trainer Funkel an, „wird es sicher etwas lauter zugehen.“ Heißt: Physisch auch einiges an Kraft tanken für die zweiten 17 Spiele in der Bundesliga.

Übrigens:

Eine Schiene wird Matthias Zimmermann noch sechs bis acht Wochen und damit ins neue Jahr hinein tragen müssen. Fortunas Innenverteidiger, der nach seinem Handbruch vom Augsburg-Spiel gestern gegen Union Berlin mit einer Manschette aufgelaufen war, wird am Montag an der verletzten linken Hand operiert.

„Das Ding ist schon gewöhnungsbedürftig“, erklärte Zimmermann nach den 90 Spielminuten, „aber am Ende hat es doch ganz gut geklappt.“