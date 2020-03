Das Bild, das sich am frühen Dienstagabend bot, hatte eine ganze Menge von DFB-Pokal. Ein kleines, charmantes Stadion. Euphorisierte Fans der Gastgeber, die von der Überraschung träumen. Und dann gibt auch noch das Funkgerät des Schiedsrichters den Geist auf, sodass sich Deniz Aytekin neu verkabeln lassen muss. Zum abgerundeten Bild gehörte schließlich noch ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das hinter den einlaufenden Teams stand. Doch all das klingt eher nach der 1. Hauptrunde zum Saisonstart, nicht aber wie die Szenerie eines Viertelfinalspiels – doch es war genau das. Der 1. FC Saarbrücken, Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Südwest empfing vor 6800 Zuschauern im Ausweichstadion Völklingen das Bundesliga-Team von Fortuna Düsseldorf und machte die Sensation perfekt. Der Außenseiter gewann mit 8:7 (1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen.

Ofori in der Startelf

Uwe Rösler nahm den Gegner ernst – was den Fortuna-Trainer nicht davon abhalten muss, am startenden Personal etwas zu ändern. So bekam Kelvin Ofori wieder einmal seine Chance im Pokalwettbewerb. Dabei war er durchaus ein Aktivposten – doch allzu oft blieben seine Aktionen zu ungenau. Die Fortuna war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, schaffte es aber nicht, sich auf die Anzeigetafel zu bringen. Rouwen Hennings scheiterte beispielsweise ebenso an FCS-Torhüter Daniel Batz (9.) wie auch Jean Zimmer (10.). Wer hätte da gedacht, dass ein verletzungsbedingter Wechsel der Gastgeber eine große Bedeutung in diesem Spiel erlangen könnten. Denn in der 18. Minute war die Partie für Boné Uaferro bereits beendet – für ihn kam der frühere Fortune Kianz Froese in die Partie, der seinerzeit „nur“ für die Regionalliga-Reserve der Fortuna auflief.

Jänicke trifft für Saarbrücken

Die Partie verflachte. Erst in der 26. Minute hatte Alfredo Morales die nächste gute Gelegenheit, doch sein Kopfball nach Ecke wurde auf der Linie geklärt. Fünf Minuten später war es dann passiert: Froese setzte zum Konter an, lief frontal auf das Düsseldorfer Tor zu. Vier Fortunen gaben ihrem früheren Vereinskameraden Geleitschutz, unternahmen aber nicht einmal den Versuch, ihn anzugreifen. Im richtigen Moment legte Froese den Ball links raus, wo Tobias Jänicke mitgelaufen war und zum 1:0 traf. In der 35. Minute hätte es noch bitterer werden können: Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier wollten den Ball wegschlagen, traf aber Zanka Jörgensen – weit vor dem Sechzehner. Ein langer Saarbrücker Ball fand den Weg aber nicht ins Tor – und auch Gillian Jurcher kam zu spät, um den Ball über die Düsseldorfer Linie zu schubsen.

Die zweite Halbzeit war ein einziges Anrennen der Fortuna. Doch etliche Chancen – viele davon durch Ofori – fanden nicht den Weg ins Tor. Selbst dann nicht, als Rouwen Hennings es vom Elfmeterpunkt versuchen durfte, nachdem Kenan Karaman gefoult worden war. Denn FCS-Keeper Batz tauchte ab und hatte den Ball. Die Verlängerung gab es dennoch: Bei der 15. Ecke rückte Fortuna-Keeper Kastenmeier auf, köpfte den Ball aufs Tor, den Zanka Jörgensen ebenfalls mit dem Scheitel zum 1:1 ins Saarbrücker Netz verlängerte. In der Verlängerung waren die Gastgeber das aktivere Team – letztlich ging es jedoch ins Elfmeterschießen. 20 Schützen, jeweils zehn, mussten ran. Mario Müller brachte Saarbrücken mit 8:7 in Führung, ehe Zanka Jörgensen an Batz scheiterte.

Die Statistik zum Spiel:

Saarbrücken: Batz – Barylla, Schorch, Uaferro (18. Froese), Müller – Jänicke, Perdedaj (108. Andrist), Zeitz, Mendler (78. Jacob) – Jurcher (79. Golley), Zellner.

Fortuna: Kastenmeier – Ayhan, Jörgensen, Suttner – Bodzek (46. Karaman), Zimmer (78. Zimmermann), Thommy (73. Skrzybski), Stöger, Morales – Hennings, Ofori (105. Ampomah).

Tore: 1:0 Jänicke (31.), 1:1 Jörgensen (90.).

Besonderes Vorkommnis: Batz pariert Foulelfmeter gegen Hennings (83.) nach Foul von Zeitz.

Elfmeterschießen: Zellner gehalten, 1:2 Ayhan, 2:2 Jacobs, 2:3 Hennings, 3:3 Zeitz, Karaman gehalten, Golley gehalten, 3:4 Skrzybski, 4:4 Schorch, Stöger gehalten, Andrist verschossen, Zimmermann gehalten, 5:4 Froese, 5:5 Suttner, 6:5 Barylla, 6:6 Ampomah, 7:6 Jänicke, 7:7 Morales, 8:7 Müller, Jörgensen gehalten.

Gelbe Karten: Jänicke, Golley – Ofori, Thommy, Jörgensen, Morales, Stöger.

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).

Zuschauer: 6800 (in Völklingen, ausverkauft).