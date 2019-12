Düsseldorf. Die Düsseldorfer empfangen am Samstag um 18.30 Uhr RB Leipzig. Im Trainerduell zwischen Funkel (66) und Nagelsmann (32) ist der Jüngere sieglos.

Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig vor einer schweren Hürde

Die Fortuna aus Düsseldorf empfängt RB Leipzig am Samstag um 18.30 Uhr als klarer Außenseiter. Die Ziele und Ansprüche der beiden Kontrahenten könnten unterschiedlicher kaum sein: Die Düsseldorfer belegen als Tabellen-16. den Relegationsplatz und brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg, die Gäste sind Zweiter und träumen vom Gewinn der ersten Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte.

Ginge es nach der momentanen sportlichen Verfassung, dann bräuchte Fortuna gar nicht erst anzutreten. Denn die Leipziger sind die Mannschaft der Stunde. Sie haben die jüngsten fünf Partien allesamt gewonnen – mit einem Torverhältnis von 22:6. Es folgen als „beste Teams der vergangenen fünf Spiele“ Union Berlin (zwölf Punkte, 9:4) und Borussia Mönchengladbach (zwölf Punkte, 11:7). Fortuna belegt in diesem Vergleich einen Platz im Keller, hat die jüngsten vier Partien nicht gewonnen (0-2-2). Den bis dato letzten Sieg gab es beim 2:0 auf eigenem Platz gegen den 1. FC Köln.

Ayhan nach Sperre zurück

Fortuna muss neben Rekonvaleszent Kevin Stöger und den an einer Lungenentzündung laborierenden Kenan Karaman auch auf Markus Suttner wegen eines Muskelfaserrisses sowie auf Alfredo Morales verzichten. Der Mittelfeld-Kämpfer ist wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Dafür ist Marcel Sobottka nach seinem Nasenbeinbruch wieder dabei – mit einer Karbonmaske als Schutz. Spielen können auch Zack Steffen, der unter der Woche das Training abgebrochen hatte, sowie Abwehrchef Kaan Ayhan, dessen Gelbsperre abgesessen ist.

Den Leipzigern fehlen die Langzeitverletzten Ibrahima Konaté und Tyler Adams, die sich im Aufbautraining befinden, sowie Willi Orban und Kevin Kampl nach Operationen an Knie und Fuß.

RBL ist die stärkste Auswärtsmannschaft

Die Leipziger stellen die mit Abstand stärkste Auswärtsmannschaft der Liga (mit 16 Punkten und 19:8 Toren, Schalke folgt mit 13 Zählern und 14:9), sie haben in dieser Saison in der Fremde erst einmal verloren (in Freiburg). Fortuna ist in diesem Vergleich Viertletzter (fünf Punkte, 10:19 Tore). Die Gäste sind außerdem die torgefährlichste Mannschaft der Bundesliga: Sie haben ligaweit die meisten Treffer erzielt (39 in 14 Spielen). Und die Leipziger sind auch aus der Distanz so gefährlich wie kein anderes Team: Schon achtmal haben sie mit Schüssen von außerhalb des Strafraums getroffen und damit so oft wie kein anderer Bundesligist.

Ganz im Gegensatz dazu die Düsseldorfer: Sie haben noch keinen Fernschuss versenkt, alle 16 Treffer wurden im Strafraum erzielt (wie Dortmund und Frankfurt).

Düsseldorf 40.000 Fans erwartet Fortuna rechnet mit etwas mehr als 40.000 Besuchern. Aus Leipzig werden 800 Fans erwartet. Schiedsrichter ist Robert Hartmann (Wangen), über dessen Arroganz sich die Fortunen schon oft beklagt haben. Zuletzt beim 3:3 auf Schalke. Da hatte er Kaan Ayhan Gelb gezeigt, weil der gesagt hatte: „Schreien Sie mich nicht an.“

Fortuna ist bislang heimschwach, sie hat auf eigenem Platz in sechs Partien nur sechs Treffer zustande gebracht (kein anderes Team hat weniger Tore erzielt). Der direkte Vergleich Fortuna ist gegen Leipzig noch sieglos. In der Bundesliga traf sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf die Sachsen und holte nur einen Punkt (sie verlor 0:4 auf eigenem Platz und erreichte ein 1:1 auswärts). In der Zweiten Liga gab es in den Spielzeiten 14/15 und 15/16 vier Partien ohne Fortuna-Erfolg und mit nur einem Zähler (2:2, 1:3, 1:2, 1:3).

Nagelsmann gegen Funkel sieglos

Düsseldorf gegen Leipzig ist auch das Duell des jüngsten gegen den ältesten Coach der Liga. Als der 32-jährige Julian Nagelsmann 1987 im bayerischen Landsberg am Lech geboren wurde, hatte Friedhelm Funkel (66) die Saison 1986/87 gerade als Spieler bei Bayer Uerdingen mit Platz acht beendet und 254 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel.

Nagelsmann war mit 28 Jahren jüngster Bundesligatrainer aller Zeiten. Doch er hat in der Liga noch nie gegen Fortuna gewonnen: In der vergangenen Saison holte er als Coach von Hoffenheim nur einen Zähler gegen Funkels Team.